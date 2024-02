Prozess in Augsburg

12:18 Uhr

Gutachter: Der Mann mit den Tötungsfantasien ist ein Psychopath

Sebastian S. soll einem Mitgefangenen ein Messer in den Hals gerammt haben. Der Prozess gegen ihn in Augsburg steht nun vor dem Abschluss.

Plus Einer Frau rammte er in Augsburg ein Messer in den Hals; im Gefängnis versuchte er, einen Insassen umzubringen. Nun steht der Prozess gegen Sebastian S. vor dem Abschluss.

Von Klaus Utzni

Am fünften Tag im Prozess um den Häftling Sebastian S., der seit Kindheitstagen Tötungsfantasien nachhängt und bislang zweimal versucht hat, sie in die Tat umzusetzen, haben der psychiatrische Sachverständige Fabian Lang sowie Ankläger Thomas Junggeburth und Verteidiger Jörg Seubert das Wort. Der Gutachter ordnet den 31-jährigen Angeklagten als "Psychopathen" und gefährlichen Hangtäter ein. Der Staatsanwalt fordert wegen versuchten Mordes zehneinhalb Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung, Verteidiger Jörg Seubert hält sechs Jahre für angemessen.

Drei Stunden lang trägt der forensische Psychiater Fabian Lang, 41, sein Gutachten vor. Seine Bewertung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die mögliche Anordnung der Sicherungsverwahrung durch das Gericht. Das Gutachten fußt unter anderem auf einem Gespräch mit dem Angeklagten, bei dem dieser ausführlich über seine Tötungsfantasien sprach. Auch über den blutigen Angriff auf seinen Mithäftling Naser J. am 6. März 2023 im Kaisheimer Gefängnis. Sebastian S. habe gesagt, er habe sein Opfer ohne Gegenwehr töten wollen, selbst wenn er dabei selbst getötet worden wäre. Dass das Opfer Tabakschulden bei ihm gehabt habe, habe seine Mordlust noch gesteigert. Der Gutachter schildert, wie der Angeklagte freiweg geäußert habe, er wolle nach Möglichkeit einmal eine ganze Familie "irgendwo" töten. Er, der Angeklagte, habe sich während seiner Haft ständig mit "1000 Tötungsfantasien" beschäftigt.

