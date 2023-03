Prozess in Augsburg

Mehrfach Klimacamper attackiert: 18-Jähriger wird zu Jugendstrafe verurteilt

Plus Ein junger Erwachsener drohte, das Zeltlager des Klimacamps niederzubrennen und beleidigte Aktivisten vor Ort. Nach mehreren Delikten konnte er ermittelt werden.

Von Michael Siegel

Das Amtsgericht in Augsburg hat neulich einen Auszubildenden, der mehrfach Aktivisten des Augsburger Klimacamps bedroht und beleidigt hatte, nach Jugendstrafrecht zu einer Woche Arrest, 700 Euro Geldbuße und Gesprächsweisungen verurteilt. Der Heranwachsende sagte in dem Verfahren nichts, außer dass er nichts sagen werde. Sein Hass, so wurde im Laufe des Verfahrens deutlich, richtete sich nicht gegen das Eintreten der Camper für Klimaschutz, sondern deren Unterstützung von homosexuellen und queeren Gruppen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

