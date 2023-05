Verbotenes Z-Symbol ins Haar rasiert: Mann erhält Geldstrafe

Plus Ein 41-Jähriger wird angeklagt, weil er sich das Symbol des russischen Angriffskrieges ins Haar rasieren ließ. Im Prozess erklärt er: Sein Friseur habe sich "verschnitten".

2250 Euro Strafe muss ein 41-jähriger Mann zahlen, der im vergangenen Mai einer Polizeistreife auf dem Königsplatz ein großes, in sein Kopfhaar rasiertes „Z“ präsentiert hatte. Das Augsburger Amtsgericht war überzeugt, dass der Mann damit wissentlich den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gebilligt habe. Der Beschuldigte hatte den Vorwurf bestritten, er sei unschuldig. Was er getan habe, sei legal, gedeckt durch die Meinungsfreiheit, argumentierte er.

Relativ klar ist die Sache hierzulande bei der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen: Wer in der Öffentlichkeit das verbotene SS-Zeichen präsentiert oder ein Hakenkreuz, der muss mit Strafverfolgung rechnen. Weniger prominent ist das Z-Zeichen, welches die russische Armee nutzt, um ihre Militärfahrzeuge im Krieg zu kennzeichnen. Wer dieses Zeichen in Deutschland zur Schau stellt, wie der Beschuldigte, der kann sich der sogenannten „Belohnung und Billigung von Straftaten“ schuldig machen.