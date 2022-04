Sympathie für Ukraine-Krieg? Polizei ermittelt wegen Z-Symbol im Bärenkeller

Das "Z-Symbol" gilt als Sympathiebekundung zu Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Auch in Augsburg ist es bereits aufgetaucht. Warum die Polizei nun ermittelt.

Die Polizei ermittelt gegen einen 29-Jährigen, der auf seinem Auto im Augsburger Stadtteil Bärenkeller mit Klebestreifen das "Z-Symbol" angebracht haben soll. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Anfrage mitteilt, habe er dies "offenbar in Anlehnung an das aktuelle Kriegsgeschehen" getan. Der Vorfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge bereits Mitte März. Konkret werde nun wegen eines "Anfangsverdachts wegen öffentlicher Billigung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges" ermittelt.

Das Symbol gilt als Sympathiebekundung zu Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, seine gezielte Verwendung ist vor diesem Hintergrund also relativ neu. "Ob eine Strafbarkeit vorliegen kann, wird bei neuen Phänomenen grundsätzlich von verschiedenen Stellen geprüft und bewertet", sagt der Sprecher. Die Polizei handle auf Grundlage dieser Bewertungen. "Aktuell verfahren wir deswegen so, dass bei der entsprechenden öffentlichen Verwendung der Symbolik 'Z' wegen des Anfangsverdachts einer Straftat ermittelt wird."

Nach Angaben des Sprechers wird jedes Auftreten der Symbolik gesondert geprüft. Der Rückschluss im Fall Bärenkeller: "Wenn man sich mit Klebestreifen ein 'Z' auf das Auto klebt, ist das kein gewöhnlicher Vorfall." Die weitere Entscheidung liege nun bei Staatsanwaltschaft und Gericht. Besagtes "Z" wurde nach Aufforderung und Überprüfung der Polizei mittlerweile wieder entfernt. Vergleichbare Fälle in Augsburg sind laut Polizei aktuell nicht bekannt.