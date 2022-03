Prozess in Augsburg

War Unfall auf der B17 ein Mordversuch? Ermittler sehen Eifersucht als Motiv

Plus Ein Mann soll mit dem Auto auf der B17 gegen einen Baum gerast sein, um seine Frau auf dem Beifahrersitz zu töten. Gegen den 49-Jährigen startet nun der Prozess.

Von Jan Kandzora

Valentin G. (Name geändert) ließ sich offenbar nichts anmerken, ehe er explodierte. Seine Ehefrau, davon sind die Ermittler überzeugt, ahnte nichts, als sie am 24. März vergangenen Jahres zu dem 49-Jährigen ins Auto stieg. In aller Früh fuhren die beiden los, über Augsburg auf der B17 Richtung Graben, zum Standort des Versandriesen Amazon, in dem beide arbeiteten. Zwischen den Ausfahrten Inningen und Königsbrunn-Nord verursachte Valentin G. einen folgenschweren und rätselhaften Unfall. Von der linken Fahrspur lenkte er seinen Toyota Auris nach rechts, über die rechte Spur und den Standstreifen, gegen einen Baum. Die damals 35-jährige Ehefrau erlitt schwere Verletzungen. Nun muss sich Valentin G. wegen des Unfalls vor dem Landgericht verantworten, der Vorwurf: versuchter Mord.

