Prozess in Augsburg

vor 16 Min.

Wollte er sie auf B17 in den Tod fahren? Frau leidet noch heute unter Unfall

Plus Ein Mann soll versucht haben, seine Frau auf der B17 bei Augsburg umzubringen. Nun hat die Ehefrau ausgesagt. Ihre Vernehmung dauert Stunden – und birgt Überraschungen.

Von Jan Kandzora

Raluca G. (Namen geändert) wird mit einem Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Die 36-Jährige wird dem Gericht an diesem Donnerstag wenig später erklären, wie es um ihren Gesundheitszustand steht. Es steht nicht besonders gut. Sie habe Schmerzen, länger als zehn Minuten stehen könne sie nicht, arbeiten könne sie nicht, sagt sie. Am 24. März vergangenen Jahres saß die gebürtige Rumänin in einem Auto, das ihr Mann auf der B17 gegen einen Baum lenkte. Beide waren auf dem Weg zur Arbeit gewesen, ehe der Unfall passierte. Die Frage, die nun das Landgericht beschäftigt: Hat Valentin G., der Angeklagte, die Karambolage absichtlich herbeigeführt? War es, wie die Staatsanwaltschaft annimmt, ein Mordversuch an seiner Frau?

