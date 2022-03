Prozess in Augsburg

Zwölf Jugendliche in Haft: Staatsanwaltschaft klagt Oberhauser Drogenring an

Plus Nach einer regelrechten Verhaftungswelle sollen die Verdächtigen nun vor Gericht kommen. Es geht um mögliche Deals am Drei-Auen-Platz. Den Jugendlichen drohen hohe Strafen.

Von Jan Kandzora

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat mehrere Jugendliche und junge Erwachsene angeklagt, die sie einem illegalen Drogenring in Oberhausen zurechnet. Das Verfahren hat einige Besonderheiten, darunter das jugendliche Alter der Verdächtigen und der schiere Umfang der Ermittlungen: Alleine zwölf Beschuldigte im Alter von 16 bis 21 Jahren sitzen seit Monaten in U-Haft. Ihnen und weiteren Jugendlichen, die nicht im Gefängnis sitzen, wird von den Ermittlern im Kern ein schwunghafter und profitabler Drogenhandel mit Marihuana am Drei-Auen-Platz im Norden des Stadtteils vorgeworfen. Die Vorwürfe in den Anklageschriften sind dabei deutlich umfassender als bislang bekannt.

