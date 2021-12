Strafjustizzentrum wird 20 Jahre alt: Hier werden Mörder verurteilt

Plus Im großen Gebäude an der Gögginger Straße finden spektakuläre Strafverfahren statt. Weil es trotzdem irgendwann zu klein wurde, musste die Justiz eine weitere Immobilie anmieten.

Ein einschüchternder, opulenter Justizpalast sollte es nicht sein. Und ein einschüchternder Justizpalst ist das "Strafjustizzentrum", wie das Gerichtsgebäude an der Gögginger Straße offiziell heißt, auch nicht geworden. Eine architektonische Idee hinter dem Bau war es offenbar, mit viel Glas ein lichtdurchflutetes Gebäude zu schaffen, das gleichzeitig "Offenheit und Objektivität" versinnbildlicht, wie es ein früherer bayerischer Justizminister einmal formulierte. Vor 20 Jahren, im Dezember 2001, wurde das Zentrum der Augsburger Strafjustiz eingeweiht. Seither sind hier tausende Menschen verurteilt und freigesprochen worden, oft war der Bau Schauplatz spektakulärer Prozesse.