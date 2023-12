Schnee-Update: Hallenbad Haunstetten öffnet, Beerdigungen wieder möglich

Nach dem Schneechaos kommt es in Augsburg nur noch zu wenigen Einschränkungen. Der Botanische Garten bleibt weiterhin geschlossen. Der Überblick am Donnerstag.

Weiß ist weiterhin die dominante Farbe in Augsburg. Die heftigen Schneefälle vom Wochenende haben Spuren hinterlassen, die bis heute andauern – und weiterhin teilweise zu Einschränkungen im Stadtgebiet führen. Die Augsburgerinnen und Augsburger stehen aber nur noch selten vor geschlossenen Türen. Ein Überblick:

23 Bilder Schnee-Chaos und Winter-Spaß in Augsburg Foto: Michael Hochgemuth

Hallenbäder : Das Hallenbad Haunstetten , das am Mittwoch etwas überraschend geschlossen worden war, ist wieder geöffnet. Das Spickelbad bleibt unterdessen zu, voraussichtlich bis kommenden Dienstag, 12. Dezember. Die anderen Bäder öffnen regulär.

Das , das am Mittwoch etwas überraschend geschlossen worden war, ist wieder geöffnet. Das Spickelbad bleibt unterdessen zu, voraussichtlich bis kommenden Dienstag, 12. Dezember. Die anderen Bäder öffnen regulär. Sportanlagen und -hallen: Der Max-Gutmann-Laufpfad ist wieder freigegeben, auch die Anton-Bezler-Sporthalle ist geöffnet.

Der Max-Gutmann-Laufpfad ist wieder freigegeben, auch die Anton-Bezler-Sporthalle ist geöffnet. Loipe: Die gespurte Loipe an der Sportanlage Süd ist laut Stadt verkehrssicher und kann genutzt werden. Die Skating-Loipe sei noch befahrbar. Die Klassik-Strecke sei aufgrund des Tauwetters bereits teilweise schneefrei. Die Loipe am Golfplatz Leitershofen sei gespurt, dort herrschten optimale Bedingungen.

Die gespurte Loipe an der Sportanlage ist laut Stadt verkehrssicher und kann genutzt werden. Die Skating-Loipe sei noch befahrbar. Die Klassik-Strecke sei aufgrund des Tauwetters bereits teilweise schneefrei. Die Loipe am Golfplatz Leitershofen sei gespurt, dort herrschten optimale Bedingungen. Jugendzentrum Lehmbau: Das Jugendhaus in Hochzoll-Süd ist bis auf Weiteres geschlossen.

Das Jugendhaus in ist bis auf Weiteres geschlossen. Stadtmarkt: Das Gelände, das wegen der Schneelasten am Montagvormittag gesperrt worden war, ist seit Mittwoch wieder zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks haben am Dienstagvormittag die Viktualienhalle am Augsburger Stadtmarkt geräumt. Seit Mittwoch ist er wieder geöffnet. Foto: Anna Kondratenko

Parks, Grünanlagen und Wälder: Wegen Astbruchgefahr warnt die Stadt weiterhin dringend davor, sich in Grünanlagen oder Parks aufzuhalten. Man bitte darum, Bäumen fernzubleiben. Auch vor Betreten des Stadtwalds und des Gögginger Wäldchens wird weiter gewarnt. Von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen gehe eine "große Gefahr" aus.

Wegen Astbruchgefahr warnt die Stadt weiterhin dringend davor, sich in Grünanlagen oder Parks aufzuhalten. Man bitte darum, Bäumen fernzubleiben. Auch vor Betreten des Stadtwalds und des Gögginger Wäldchens wird weiter gewarnt. Von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen gehe eine "große Gefahr" aus. Botanischer Garten: Auch hier ist die Gefahr offenbar zu groß, er bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Auch hier ist die Gefahr offenbar zu groß, er bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Friedhöfe und Bestattungen : Auch hier besteht weiterhin die Gefahr, von herabstürzenden Ästen getroffen zu werden. Friedhöfe blieben deshalb bis einschließlich Mittwoch gesperrt, Bestattungen können seit Donnerstag aber wieder stattfinden.

Auch hier besteht weiterhin die Gefahr, von herabstürzenden Ästen getroffen zu werden. Friedhöfe blieben deshalb bis einschließlich Mittwoch gesperrt, können seit Donnerstag aber wieder stattfinden. Müllabfuhr: Am Montag konnte eingeschneiter und festgefrorener Sperrmüll zum Teil nicht abgeholt werden. Auch zugefrorene Mülltonnen mussten stehen gelassen werden. Für die kommenden Tage bittet der AWS angesichts der Schneehaufen am Straßenrand, die Tonnen am Leerungstag möglichst so aufzustellen, dass sie für die Mitarbeiter gut erreichbar sind.

Am Montag konnte eingeschneiter und festgefrorener Sperrmüll zum Teil nicht abgeholt werden. Auch zugefrorene Mülltonnen mussten stehen gelassen werden. Für die kommenden Tage bittet der AWS angesichts der Schneehaufen am Straßenrand, die Tonnen am Leerungstag möglichst so aufzustellen, dass sie für die Mitarbeiter gut erreichbar sind. Schulen: Seit Mittwoch sind alle Schulen wieder geöffnet, nur drei Turnhallen bleiben geschlossen. Betroffen davon sind die Grundschule Hochzoll-Süd , die Berufsschule 6 sowie die Hans-Adlhoch-Grund- und -Mittelschule. Die Stadt mahnt zu Vorsicht in direkter Gebäudenähe oder im Bereich von Bäumen, zum Beispiel auf Schulhöfen oder in Kita-Außenanlagen.

Angesichts der weitläufigen Schließungen – zu Wochenbeginn waren 20 gesperrt worden – war bei Eltern auch die Frage aufgekommen, in welchem Zustand sich die Schulgebäude befinden. Bei den massiven Schneefällen im Frühjahr 2006, als etwa die Schwabenhalle von der Feuerwehr in einer Eilaktion geräumt wurde, gab es keine Schulsperrungen. Das Baureferat erklärte am Dienstag, dass zum einen die Schneemengen für Anfang Dezember ungewöhnlich gewesen seien. Zum anderen habe sich beim einen oder anderen Gebäude in der Vergangenheit der Zustand verschlechtert, was die zulässige Schneelast verringert habe. Allein schon deshalb sei ein Vergleich der Ist-Situation mit 2006 nicht sinnvoll.

Nachdem drei Schneewaagen auf Schulen am Samstag Alarm geschlagen hatten, verfügte die Stadt die Schließung von 20 Gebäuden in Abhängigkeit von Faktoren wie Dachneigung, Dachform, Alter und statischer Belastbarkeit. Bei der Stadt rückte eine Sperrung schon am Samstag intern ins Blickfeld, allerdings hoffte man am Sonntag noch auf eine Beruhigung der Lage. Als der Schnee trotz Sonne nicht im erhofften Maß abtaute, machte die Stadt die Sperrung am Sonntagnachmittag öffentlich. Manche Eltern hatten die Kurzfristigkeit beklagt. Die Stadt erklärte, für die Freigabe der Gebäude habe man vor Ort teils Schneeproben an den jeweiligen Gebäuden genommen und gewogen. Dies sei so in den städtischen Regeln vorgegeben.

Lesen Sie dazu auch