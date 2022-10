Der Augsburger Sportakrobatik stehen große Tage bevor

Zum zweiten Mal in Folge richtet der SAV Augsburg-Hochzoll am Wochenende die Deutschen Meisterschaften und den Akrobatik-Cup aus. Nur soll diesmal alles etwas größer werden.

Irgendwann musste Alexander Baur einfach „Nein“ sagen. Fast 300 Sportakrobatinnen und -akrobaten aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten sich gemeldet. Alle wollten am 2. Augsburger Akrobatik Cup teilnehmen. Bei 136 Anmeldungen war Schluss, Aufnahmestopp. „Der Zuspruch war mächtig“, sagt Baur, Vorsitzender des Sportakrobatikvereins Augsburg-Hochzoll (SAV).

Am Sonntag also messen sich nun Paare, Trios und Gruppen aus 13 Vereinen von Baden-Württemberg bis ins Berliner Land auf der Bodenturnfläche in der Augsburger Zwölf-Apostel-Halle. Doch damit nicht genug: Dem SAV stehen gleich zwei große Tage bevor. Bereits am Samstag wird der Verein am selben Ort die Deutschen Meisterschaften (DM) ausrichten, zum zweiten Mal hintereinander. Nun soll alles noch ein wenig besser werden. Und doppelt so groß.

Erfolgreiches Junioren-Trio will jetzt bei den Erwachsenen angreifen

Rückblick: Zur Meisterschaft 2021 gab es noch Einlasskontrollen. Die Wettkämpfe fanden unter 2G-Bedingungen statt. Wettkampfrichter, Trainerinnen und Sportler mussten sich zusätzlich testen lassen. „Das war extrem. Heuer haben wir bis dato keine Auflagen“, sagt Baur. Dafür aber doppelt so viele Starterinnen und Starter. Im Gegensatz zum Vorjahr gastiert diesmal nicht nur die Landeselite der Junioren I (12 bis 17 Jahre) in Augsburg, sondern auch die sogenannte Meisterklasse, also die Erwachsenen. Das Teilnehmerfeld hat sich mehr als verdoppelt: von 80 auf 200.

Darunter befindet sich auch ein Trio, das bei der Wahl unserer Redaktion zu den Sportlerinnen und Sportlern des Jahres Platz 2 belegte: Baurs Tochter Gloria, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer. Im Vorjahr gewannen sie mit ihren Übungen noch die Heim-DM der Junioren I. Nun treten sie in der Meisterklasse an. „Sie wollen sich in diesem Bereich festsetzen und langfristig die Chance bekommen, bei einem internationalen Wettkampf zu starten und Deutschland zu vertreten“, sagt Baur.

Die Augsburger Sportakrobaten haben viel Geld investiert. Und robben sich langsam an die deutsche Spitzengruppe heran

Tatsächlich robbt sich der SAV langsam an die Spitze der deutschen Sportakrobatik heran. Den letzten Deutschen Meister aus Augsburg hatte es vor dem Trio Baur-Wilbold-Neumayer in dieser Altersklasse vor gut 30 Jahren gegeben. Zwar blieb "unser großer Traum" - eine eigene Halle mit fester Bodenturnfläche - laut Baur bisher noch unerfüllt, aber: „Seit gut zehn Jahren betreiben wir jetzt eine enorme Aufbauarbeit, haben in dieser Zeit 70.000 Euro für Equipment und eine Bodenturnfläche ausgegeben und gut 20.000 Euro für Personal und Trainerlehrgänge.“

Ein weiterer Schritt: Der Augsburger Akro-Cup, der am Sonntag direkt im Anschluss an das Finale der DM stattfindet und bei dem hauptsächlich der Nachwuchs des SAV teilnimmt, soll sich international etablieren. „Wir wollen den Jungen die Chance geben, noch einen Wettkampf zu haben. So viele gibt es in diesen Altersklassen nicht“, sagt Baur. Geht es nach seinen Vorstellungen, soll der Cup sich irgendwann über mehrere Tage ziehen – und er bei der Anmeldung nicht mehr „Nein“ sagen müssen.

