Das sind die Sportler und Sportlerinnen des Jahres in Augsburg

Es ist die erste Sportlerwahl nach der Corona-Pandemie: Die Sportpresse kürt die Sportaktiven des Jahres. Einmal war die Entscheidung sehr knapp.

Lange hat die Corona-Pandemie dem Augsburger Sport zugesetzt. Zum einen durch den Ausfall zahlreicher Wettkämpfe und Veranstaltungen, zum anderen durch die mehrfache Verschiebung von Festen oder Ehrungen.

Am Mittwochabend aber war es wieder so weit, endlich konnte die Stadt Augsburg ihre in den Jahren 2020 und 2021 abgesagten Sportlerehrungen nachholen. Und auch der Verein Augsburg Allgäuer Sportpresse präsentierte seine Wahl zum Sportler, zur Sportlerin und zur Mannschaft des Jahres – die sich diesmal ebenfalls über den zweijährigen Zeitraum erstreckte.

Überglücklich und etwas überrascht war Ricarda Funk, als sie bei Olympia in Tokio Gold im Kajak-Einer holte. Nun wurde sie erstmals zur Sportlerin des Jahres gewählt. Foto: Jan Woitas, dpa (Archiv)

Ricarda Funk ist die Sportlerin des Jahres in Augsburg

Während die Sportlerin des Jahres, Kanu-Olympiasiegerin Ricarda Funk, und die Handballerinnen des TSV Haunstetten als Mannschaft des Jahres mit überwältigender Mehrheit gewählt wurden, war das Rennen bei den Männern eine recht knappe Angelegenheit. Schließlich fiel die Entscheidung zwischen den zwei olympischen Bronzemedaillengewinnern im Kanuslalom, Sideris Tasiadis und Hannes Aigner.

Das sind die Sportler des Jahres 1 / 4 Zurück Vorwärts Sportlerwahl in Augsburg: Die Jury Stimmberechtigt waren rund 30 Mitglieder des Vereins Augsburg-Allgäuer Sportpresse und weiter in Augsburg tätige Sportjournalisten.

Sportlerin des Jahres – Punkte 1. Ricarda Funk (Kanuslalom) 73 2. Elena Lilik (Kanuslalom) 38 3. Tina Rupprecht (Boxen) 21

Sportler des Jahres – Punkte 1. Sideris Tasiadis (Kanuslalom) 62 2. Hannes Aigner (Kanuslalom) 56 3. Georg Zimmermann (Radsport) 21

Mannschaft des Jahres – Punkte 1. Handballfrauen TSV Haunstetten 51 2. Sportakrobatik-Trio SAV Augsburg-Hochzoll 32 3. Skaterhockey-Männer des TV Augsburg 29

Es war ihr erster Start bei den Olympischen Spielen und es wurde gleich Gold. Als überglückliche und überraschte Olympiasiegerin kehrte Ricarda Funk nach ihrem Titelgewinn im Kajak-Einer der Frauen aus Tokio zurück. Nur ein paar Wochen später wurde sie in Bratislava Weltmeisterin.

Die Freude war riesengroß, nicht nur in Bad Breisig (Rheinland-Pfalz), woher die 30-jährige Athletin stammt, sondern auch in Augsburg, wo sie seit vielen Jahren lebt, trainiert und sich zu Hause fühlt. Neben ihrer Paddelkarriere studierte sie Medien- und Kommunikationswissenschaften. Bereits 2017 war Funk das erste Mal zur Augsburger Sportlerin des Jahres gewählt worden.

Knappe Entscheidung: Sideris Tasiadis ist Sportler des Jahres

Seine zweite olympische Medaille, diesmal Bronze 2021 in Tokio nach Silber 2012 bei den Spielen in London, und seine bisher von Erfolgen gesäumte Karriere im Canadier-Einer haben Sideris Tasiadis zum Titel „Sportler des Jahres“ verholfen.

Nicht nur bei Olympia in Tokio holte Sideris Tasiadis Bronze. Auch bei der EM gelang ihm wieder Platz drei. Vor der Kanuslalom-WM in Augsburg zählt er zu den Favoriten. Foto: Jan Woitas, dpa (Archiv)

Der 32-jährige Augsburger mit griechischen Wurzeln sicherte sich nach Rang fünf 2016 in Rio in Japan wieder olympisches Edelmetall. Auch bei der Europameisterschaft 2021 stand er mit Rang drei auf dem Treppchen.

Bei der am 26. Juli beginnenden Kanu-Weltmeisterschaft auf seiner geliebten Heimstrecke am Eiskanal zählt er ebenso wie Ricarda Funk und sein Augsburger Kollege Hannes Aigner zu den Top-Favoriten.

Handball-Frauen aus Haunstetten sind Team des Jahres

Seit Jahren ist die erste Frauenmannschaft des TSV Haunstetten das Augsburger Aushängeschild in Sachen Handball und hat sich erstmals bei der Sportlerwahl den Titel gesichert.

Eine für alle, alle für eine: Die Handball-Frauen des TSV Haunstetten hatten in der dritten Liga zuletzt viel zu jubeln. Sie sind Augsburgs Aushängeschild im Handball. Foto: Fred Schöllhorn, dpa (Archiv)

Dank der guten Jugendarbeit des Vereins hat das Team zwei Jahre lang in den Top drei der dritten Liga abgeschlossen und 2022 nur hauchdünn den Sprung in die zweite Liga verpasst.