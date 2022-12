Sportpolitik

Wieder fließt viel Geld ins Augsburger Rosenaustadion

Plus Weil sich Wasser in den Sanitäranlagen hochstaut, braucht das Rosenaustadion eine neue Entwässerung. Gesamtkosten: rund 700.000 Euro. Doch erst muss die Ölscheideanlage am Waschplatz erneuert werden.

Von Andrea Bogenreuther

Der Zahn der Zeit nagt unerbittlich am Augsburger Rosenaustadion. So muss die Stadt Augsburg nun wieder einiges an Geld in die Hand nehmen, um den regelkonformen Fortbestand der denkmalgeschützten Sportstätte, die 1951 gebaut wurde, zu gewährleisten. Meist geht es dabei allerdings um Baumaßnahmen, an denen sich auf den ersten Blick gar nicht erkennen lässt, warum sie so viel Geld verschlingen. Im aktuellen Fall sind es mindestens 700.000 Euro, die in zwei Bauabschnitten in die Entwässerungsanlage des Rosenaustadions fließen werden.

