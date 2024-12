EM 2027 soll im Curt-Frenzel-Stadion stattfinden

Eigentlich verfolgte der Sportakrobatik Verein Augsburg (SAV) ganz andere Pläne. Als er sich darüber Gedanken machte, wo er im Jahr 2027 eine Europameisterschaft austragen könnte, fiel die Wahl schnell auf die Messe Augsburg. Die klassischen Augsburger Sportstätten sind seit Langem nicht mehr in der Verfassung, um als Austragungsort zu dienen. Über Jahrzehnte hinweg wurde zu wenig Geld investiert, entsprechend marode ist teils der Zustand. So fiel etwa die in der Sanierung befindliche Erhard-Wunderlich-Halle durchs Raster. In der Messe schienen die Gegebenheiten günstig: Die Anbindung über öffentliche Verkehrsmittel, die Autobahn (B17-Zufahrten) sowie die Nähe zum Münchner Flughafen wurden als Standortvorteil genannt. Hotels in der Innenstadt hätten sich gut erreichen lassen und Parkplätze wären in ausreichender Zahl vorhanden gewesen.

