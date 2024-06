Stadtfest

Die „Sommernächte“ in Augsburg starten am Donnerstag

Die Augsburger Sommernächte sind ein Besuchermagnet. In diesem Jahr finden sie vom 27. bis 29. Juni statt. Am Montag startet in der Innenstadt der Aufbau.

Von Jan Kandzora

Am Montag geht es um 7 Uhr los. Nicht mit den Sommernächten selbst – die starten am Donnerstag –, sondern mit dem Aufbau dazu. Helfer errichten vorab Bühnen, legen Kabel, stellen Lautsprecher und Stände auf. Was man eben so machen muss, um ein großes, dreitägiges Stadtfest auf die Beine zu stellen. Heinz Stinglwagner vom Veranstalter „ Augsburg Marketing“ sagt, so genau lasse sich gar nicht überblicken, wie viele Menschen dabei mithelfen, schließlich gehörten auch Behörden wie Polizei und Tiefbauamt und verschiedene Firmen dazu. Aber alles in allem seien es sicher mehr als 200. „Wir haben ein gutes Team, das sich auskennt“, sagt er. Auch in diesem Jahr werden die Sommernächte die Stadt bei gutem Wetter wieder drei Tage im Griff haben. Wir geben einen Überblick über das Geschehen.

Programm In den 90ern und Anfang der 2000er war die Hermes House Band in den deutschen Charts eine Nummer. Damals wurde die niederländische Gruppe bekannt, weil sie Songs wie „I Will Survive“ und „Country Roads“ partytauglich coverte. Dieses Jahr ist die Band der Stargast auf den Sommernächten und spielt am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Bühne am Ulrichsplatz. Los geht es an dem Tag auf verschiedenen Bühnen bereits gegen 17 Uhr, die offizielle Eröffnung ist um 20 Uhr. Auch am Freitag und am Samstagabend ist zwischen 17 und 0 Uhr jede Menge geboten, über die drei Nächte verteilt treten in der Innenstadt Dutzende Bands, DJs und Künstler auf insgesamt 17 Bühnen auf. Das Programm ist vielfältig: Am Freitag steht in der Ulrichskirche etwa ein Orgelkonzert an, zwischendrin hört man auf den Bühnen auch mal Jazz oder Schlager. Oft gibt es tanzbaren Partysound. Der Samstag ist in der Regel der Tag der Sommernächte, der die meisten Besucher anlockt.

