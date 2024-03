Das erwartet die Besucher dieses Jahr auf den Augsburger Sommernächten

Der Termin für die Sommernächte in Augsburg steht. Der Veranstalter verhandelt mit einem Stargast für den Eröffnungsabend und feilt am Sicherheitskonzept.

Es ist wohl das größte Stadtfest Bayerns in dieser Form: Die Augsburger Sommernächte haben weit über die Stadtgrenzen hinaus große Zugkraft. Nach einer mehrjährigen Pause gab es im Sommer 2023 eine Neuauflage, die friedlich verlief. Menschen feierten vergnügt auf vielen Plätzen in der Innenstadt. Am Grundkonzept wird sich auch in diesem Jahr wenig ändern. An drei Tagen soll abends Ausnahmezustand in der City herrschen. Die Sicherheitsbehörden feilen derzeit am Konzept. Die Stadt Augsburg steht hinter dem Großereignis, 200.000 Euro fließen von städtischer Seite.

Veranstalter ist Augsburg Marketing. Die Sommernächte finden von Donnerstag, 27. Juni, bis Samstag, 29. Juni, statt. Augsburg-Marketing-Leiter Ekkehard Schmölz sagt, dass die Kritiker verstummt seien: "Das nach der Coronapause ausgearbeitete Konzept für die Veranstaltung hat auch die letzten Zweifler überzeugt." Schmölz verweist auf die städtische Unterstützung. Die Stadt hat für die Jahre 2024 bis 2026 ihren Anteil auf jeweils 200.000 Euro erhöht. Dies verschaffe dem Veranstalter Planungssicherheit.

Stadtsparkasse und Stadtwerke sind Hauptsponsoren der Augsburger Sommernächte

Es gebe zwei weitere Säulen bei der Finanzierung, so Schmölz. Zum einen seien es Standgebühren der Gastronomen und Aussteller, zum anderen das Engagement der Sponsoren und Partner. Hauptsponsoren sind im Jahr 2024 die Stadtsparkasse Augsburg und die Stadtwerke Augsburg.

Flanieren, Feiern und Freunde treffen, so laute das Motto für das Stadtfest, erläutert Schmölz. Auch in diesem Jahr ziehen die Augsburger Sommernächte wieder in die Straßen, Höfe und Gässchen der Innenstadt ein. Zentraler Bestandteil der Sommernächte seien Auftritte zahlreicher Bands und Solokünstler. "Bei uns gingen über 250 Bandbewerbungen ein, die in den nächsten Wochen auf die 15 Bühnen verteilt werden."

Zur Eröffnung ist am Donnerstagabend ein musikalisches Großereignis geplant. Dieser Stargast spielt auf der Bühne am Ulrichsplatz. Eintritt wird nicht erhoben. Wer auftritt, ist offen. "Hier laufen noch Vertragsverhandlungen", sagt Schmölz. Laut Augsburg Marketing haben sich nicht nur Künstler fleißig beworben. Es gebe mehr Bewerbungen von Gastronomen als im Vorjahr. Das Interesse an den Sommernächten sei somit größer als je zuvor.

Im Vorjahr war das Sicherheitskonzept auf den Prüfstand gekommen. Man werde beim bewährten Platzkonzept bleiben und keine zusätzlichen Flächen bespielen, informiert Schmölz. Auch in diesem Jahr sei der Stadtmarkt wieder mit dabei. "Als äußerst erfolgreich hat sich im letzten Jahr das zusätzliche Bühnen- und Standangebot in der Bürgermeister-Fischer-Straße erwiesen, das von den Besucherinnen und Besuchern sofort angenommen worden ist." Dieses Mal soll es an diesem Standort ein erweitertes veganes Speisenangebot geben.

Polizei, Feuerwehr und städtisches Ordnungsamt sind im gegenseitigen Austausch. Ob es Änderungen im Sicherheitskonzept gibt, sei offen, so Schmölz. In der Aufarbeitung des Festes im Vorjahr zogen Rettungskräfte eine positive Bilanz. Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch sagte: "Dass die Sommernächte ohne nennenswerte Vorfälle stattgefunden hatten, ist Ausdruck des effektiven Sicherheitskonzepts und des umfassenden Engagements aller beteiligten Sicherheits- und Ordnungskräfte." An den Eingängen der Festzone gab es Kontrollen. Die Polizei überwachte mit Videokameras den Festbereich.

Das Vorgehen bei den Videoaufnahmen ist abgestimmt. Es werden nur Bild- und keine Tonaufnahmen gefertigt. Die Aufnahmen werden nach einer Aufbewahrungsfrist von maximal zwei Wochen gelöscht. Bilddaten, die im Nachhinein als Beweismittel benötigt werden, dürfen länger gespeichert werden. Zugriff auf die Überwachungsaufnahmen hat ausschließlich die Polizei. Ausnahmen sind in Einzelfällen möglich. So könne zum Beispiel bei einer Rauchentwicklung kurzzeitig die Feuerwehr eingebunden werden, heißt es in internen Unterlagen.