vor 17 Min.

"Durch Stadtwerke eingesperrt": Baustelle in Oberhausen bedroht Einzelhandel

Eine Baustelle in der Ulmer Straße macht Geschäftsleuten große Sorgen. Auf dem Bild von links: Renate Mayer, Claudia Al Jaf und Susanne Brosche.

Plus Eine Baustelle der Augsburger Stadtwerke wird ab Juli Geschäfte in der Ulmer Straße von Kunden abschneiden. Für einzelne Läden wird das problematisch.

Von Arne Seyffert

Die Inhaber von 71 Geschäften in der Ulmer Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen müssen sich ab Sommer auf schwierige Monate einstellen: Ab 15. Juli wird die Ulmer Straße für vier Monate komplett gesperrt, nur Baustellenfahrzeuge, Anwohner und Fußgänger können die Straße noch nutzen. "Damit werden wir durch die Stadtwerke eingesperrt", sagt Susanne Brosche, Inhaberin der Metzgerei Ludwig Mayer. Durch die Baumaßnahmen wird es keinerlei Parkmöglichkeiten vor den Geschäften für die Kundinnen und Kunden geben. Da die meisten Gäste mit dem Auto aus anderen Stadtteilen zur Metzgerei kommen, sei das für die Fleischerei bedrohlich. Auch der Marktsonntag sei dadurch gefährdet.

Den familiengeführten Betrieb gibt es schon seit 1866, Susanne Brosche führt den Betrieb in fünfter Generation. Vor 44 Jahren hat es eine ähnliche Situation gegeben: Damals wurden, genau wie heute, auch die Straßenbahngleise vor der Metzgerei erneuert. Die Inhaberin dazu: "Wir sind dadurch fast pleitegegangen." Nur, weil es in den 80er-Jahren weniger Personal gab, konnte die Familie ihre Metzgerei durch die Krise bringen. Ob sie die Zeit ab Juli durchstehen, bleibt fraglich. "Wenn die Stadtwerke diesen Plan so verwirklichen, bedeutet das den Todesstoß für die Geschäfte hier", meint Susanne Brosche.

