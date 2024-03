Augsburg Hauptbahnhof: Infos zum Umbau, Parken und Fahrplan

Der Hauptbahnhof in Augsburg wird derzeit umgebaut. Alle aktuellen Infos zur Baustelle, Parken, Restaurants und Geschäften finden Sie hier im Überblick.

Der Hauptbahnhof in Augsburg ist der zentrale Bahnhof der Stadt Augsburg. Weitere Bahnhöfe im Augsburger Stadtgebiet sind Augsburg-Hochzoll, Augsburg-Haunstetter Straße und Augsburg-Oberhausen. Erbaut wurde der Augsburger Hauptbahnhof in den Jahren 1843 bis 1846. Das Bahnhofsgebäude wurde 1869 umgebaut, Augsburg besitzt damit das älteste noch in Betrieb befindliche Empfangsgebäude einer deutschen Großstadt.

Laut der Deutschen Bahn nutzen rund 44.000 Fahrgäste täglich die circa 900 Personenzüge, die den Bahnhof durchkreuzen. 2015 startete der Umbau des Hauptbahnhofs, der ihn zu einer "Mobilitätsdrehscheibe" im Großraum Augsburg machen soll. Hier finden Sie alle Informationen rund um den Umbau und die Ausstattung des Augsburger Hauptbahnhofs. Außerdem haben wir für Sie Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Freizeitaktivitäten am Hauptbahnhof Augsburg aufgelistet.

Parken am Augsburger Hauptbahnhof - Infos zu den Parkmöglichkeiten

Parken am Hauptbahnhof Augsburg

Tiefgarage Viktoria-Passage Viktoriastraße 2, 86150 Augsburg 303 Parkplätze 2 Euro pro Stunde BPA Bahnhof-Parkhaus Halderstraße 29A, 86150 Augsburg 524 Parkplätze 2,20 Euro pro Stunde Tiefgarage HELIO Viktoriastraße 3, 86150 Augsburg 582 Parkplätze 2 Euro pro Stunde ABC-Bohus-Center (bis vsl. Sommer 2024 wegen Sanierung geschlossen) Halderstraße 29, 86150 Augsburg 232 Parkplätze 1,80 Euro pro Stunde Contipark Halderstraße 3 - 9, 86150 Augsburg 540 Parkplätze 2,50 Euro pro Stunde Salewa Parkhaus Bahnhofstraße 29, 86150 Augsburg 30 Parkplätze 2 Euro pro Stunde





Ausstattung des Augsburger Hauptbahnhofs

DB Information : Hier erhalten Sie Auskünfte zu Ihrer Bahnreise. Die Information ist täglich von 6 bis 23:30 Uhr geöffnet. Auch mobile Service-Mitarbeitende sind am Bahnhof anwesend, achten Sie auf die rote Mütze mit der Aufschrift "Service".

: Hier erhalten Sie Auskünfte zu Ihrer Bahnreise. Die Information ist täglich von 6 bis 23:30 Uhr geöffnet. Auch mobile Service-Mitarbeitende sind am Bahnhof anwesend, achten Sie auf die rote Mütze mit der Aufschrift "Service". Reisezentrum : Hier werden Sie beraten zu Fahrkarten, Reservierungen, Monatskarten, BahnCard etc. Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8 bis 19 Uhr, Samstag: 9 bis 18 Uhr, Sonntag: 10 bis 16 Uhr.

: Hier werden Sie beraten zu Fahrkarten, Reservierungen, Monatskarten, etc. : Montag bis Freitag: 8 bis 19 Uhr, Samstag: 9 bis 18 Uhr, Sonntag: 10 bis 16 Uhr. 3S-Zentrale: Anlaufstelle für Service, Sicherheit und Sauberkeit. Erreichbar über Notruf- und Informationssäulen am Bahnhof und über die Telefonnummer 089/13081055. In Notsituationen hilft außerdem die Bahnhofsmission weiter, fragen Sie dazu einfach die Mitarbeiter.

Anlaufstelle für Service, Sicherheit und Sauberkeit. Erreichbar über Notruf- und Informationssäulen am Bahnhof und über die 089/13081055. In Notsituationen hilft außerdem die Bahnhofsmission weiter, fragen Sie dazu einfach die Mitarbeiter. Mobilitätsservice : Barrierefreiheit am Bahnhof ist vorhanden. Wenn Sie Hilfe beim Ein-, Aus- oder Umsteigen benötigen, melden Sie Ihre Reise bis spätestens 20 Uhr des Vortages an unter der Nummer 030/65212888 oder per E-Mail msz@deutschebahn.com.

: Barrierefreiheit am Bahnhof ist vorhanden. Wenn Sie Hilfe beim Ein-, Aus- oder Umsteigen benötigen, melden Sie Ihre Reise bis spätestens 20 Uhr des Vortages an unter der Nummer 030/65212888 oder per E-Mail msz@deutschebahn.com. Schließfächer zur Aufbewahrung des Gepäcks sind vorhanden.

zur Aufbewahrung des Gepäcks sind vorhanden. ebenfalls vorhanden: Fundservice, WLAN, WC, Fahrradstellplätze, Fotoautomat, Geldautomat

Fahrplan und Gleisplan: Wo gibt es die Infos zum Hauptbahnhof in Augsburg?

Einen Lageplan vom ganzen Hauptbahnhof Augsburg finden Sie auf der Webseite der Deutschen Bahn. Dort sind die Gleise eingezeichnet sowie auch die Standorte von Reisezentrum, Information, WC, Schließfächern, Fotoautomat, Geldautomat und vieles mehr.

Aktuelle Fahrpläne und Ankunftszeiten Ihres Zuges finden Sie ebenfalls auf der Webseite der Deutschen Bahn oder in der App.

Umbau: Infos zur Fertigstellung der Baustelle 2023

Die Stadt Augsburg, die Deutsche Bahn und die Stadtwerke Augsburg starteten das Projekt, den Augsburger Hauptbahnhof in eine "Mobilitätsdrehscheibe" für den Raum Augsburg umzubauen. Dadurch sollen, Fern-, Nah- und Regionalverkehr am Knotenpunkt Augsburger Hauptbahnhof besser miteinander vernetzt werden.

Errichtet wird ein Hauptbahnhof mit drei Ebenen. Auf der Erdgeschossebene verkehren nach wie vor Fern- und Regionalzüge. Der Regionalverkehr soll dazu weiter ausgebaut werden, der Nahverkehr soll ebenfalls zu einem S-Bahn-ähnlichen Verkehrssystem umgestaltet werden, wofür der neue Bahnsteig F errichtet wurde. Essenz des Umbaus ist allerdings die Untertunnelung des Hauptbahnhofs mit einer unterirdischen Haltestelle. Durch die Unterführung wird ein barrierefreier Zugang zu der Innenstadt, den Bahngleisen und einem neuen westlichen Eingang ermöglicht.

Der neue Bahnhofstunnel ist zwar schon im Dezember 2023 feierlich eröffnet worden, die Bauarbeiten an der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle ziehen sich jedoch noch bis voraussichtlich 2025 hin. Auch für die Folgejahre ist einiges geplant: Im Bereich des ehemaligen Rangierbahnhofs soll bis 2025 eine moderne Abstellanlage für den Nahverkehr gebaut werden, bis 2028 sollen Signale optimiert werden.

Was wird am Augsburger Hauptbahnhof gebaut? Welche Vorteile sollen Reisende bald haben? Und wie viel kostet das Mega-Projekt "Bahnhofstunnel"? Unser Video zeigt, wie die Bauarbeiten am Hauptbahnhof Augsburg vorankommen und was geplant ist.

Kino und Hotels am Hauptbahnhof Augsburg

Kino am Hauptbahnhof Augsburg: CineStar

Adresse: Viktoriastraße 3, 86150 Augsburg

3, 86150 Telefonnummer : 0451/7030200

: 0451/7030200 Aktuelles Programm und Tickets auf der Webseite.

Das Helio-Center am Hauptbahnhof Augsburg beinhaltet Teststation, Kino und zahlreiche Geschäfte. Foto: Annette Zoepf

Hotels am Augsburger Hauptbahnhof

Ibis Hotel

Adresse: Halderstraße 25, 86150 Augsburg

25, 86150 Telefonnummer : 0821/50160

: 0821/50160 Weitere Informationen auf der Webseite

rugs Hotel Augsburg City

Adresse: Halderstraße 29, 86150 Augsburg

29, 86150 Telefonnummer : 0821/50390

: 0821/50390 Weitere Informationen auf der Webseite.

Essen gehen rund um den Hauptbahnhof Augsburg: Restaurants und Imbiss

Bäckereien sind direkt am Eingang des Hauptbahnhofs.

Subway

Sandwichladen

Bahnhof Augsburg , Viktoriastraße 1, 86150 Augsburg

, 1, 86150 Telefonnummer : 0821/5084912

: 0821/5084912 Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 09.00 bis 22.00 Uhr, Freitag: 09.00 bis 23.00 Uhr, Samstag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 21.00 Uhr

McDonald's

Fast-Food-Restaurant

Bahnhof Augsburg , Viktoriastraße 1, 86150 Augsburg

, 1, 86150 Telefonnummer : 0821/4209601

: 0821/4209601 Öffnungszeiten : Montag bis Mittwoch: 06.00 bis 00.00 Uhr, Donnerstag, Freitag, Samstag: 06.00 bis 01.30 Uhr, Sonntag: 07.00 bis 00.00 Uhr

Peter Pane Burgergrill & Bar

Burger-Restaurant

Adresse: Viktoriastraße 3, 86150 Augsburg , im HELIO Center

3, 86150 , im HELIO Center Telefonnummer : 0821/50844880

: 0821/50844880 Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag und Sonntag: 12.00 bis 22.00 Uhr, Freitag und Samstag: 12.00 bis 23.30 Uhr

Chinarestaurant Peking

chinesische Küche

Adresse: Halderstraße 14, 86150 Augsburg

14, 86150 Telefonnummer : 0821/152928

: 0821/152928 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 11.30 bis 15.00 Uhr, zusätzlich Dienstag bis Freitag: 17.00 bis 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 11.30 bis 22.00 Uhr

Royal India Augsburg

indische Küche

Adresse: Bahnhofstraße 21, 86150 Augsburg

21, 86150 Telefonnummer : 0821/29732391

: 0821/29732391 Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 11.15 bis 14.30 Uhr und 17:15 bis 23:00, Sonntag 17.00 bis 23:00 Uhr

Aspendos Augsburg

türkische Küche

Adresse: Bahnhofstraße 21, 86150 Augsburg

21, 86150 Telefonnummer : 0821/153120

: 0821/153120 Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 09.00 bis 20.00 Uhr

City Döner & Grill Gemüsedöner Augsburg

türkische Küche

Adresse: Bahnhofstraße 12, 86150 Augsburg

12, 86150 Telefonnummer : 0821/29758579

: 0821/29758579 Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 13.20 bis 20.00 Uhr, Mittwoch 15.00 bis 20.00 Uhr, Donnerstag 12.00 bis 20.00 Uhr, Freitag 11.30 Uhr bis 20.00 Uhr, Samstag 11.00 Uhr bis 19.40 Uhr, Sonntag Ruhetag

Ristorante La Villa

italienische Küche

Adresse: Bahnhofstraße 10, Innenhof, 86150 Augsburg

10, Innenhof, 86150 Telefonnummer : 0821/5080013

: 0821/5080013 Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr

Einkaufen am Hauptbahnhof Augsburg: Diese Geschäfte sind in der Nähe

Im HELIO Center in der Viktoriastraße 3 befinden sich:

Woolworth

dm

Rewe

alpha Apotheke

Vollwertbäcker Schneider

Bio HANF - der etwas andere Bioladen

Eine Auswahl von Geschäften in der Bahnhofstraße, die direkt zum Königsplatz führt: