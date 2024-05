Das ist beim Theaterviertelfest geboten

Am Wochenende feiert das Theaterviertelfest in Augsburg Premiere. Was hat das neue Straßenfest zu bieten? Hier gibt es alle Infos zu Programm und Festzonen.

Augsburg hat ein neues Straßenfest: das Theaterviertelfest. Theaterviertel? Obwohl das Viertel kein offizieller Stadtteil Augsburgs ist, hat die Sanierung des Staatstheaters auch die Entwicklung des Viertels drumherum angestoßen. Unter dem Motto "Von der Baustelle zum Quartier" hat die Initiative "Theaterviertel Jetzt!" mit Unterstützung der Stadt Augsburg in diesem Zuge auch ein Theaterviertelfest ins Leben gerufen. Heuer findet das Straßenfest zum ersten Mal statt. Was erwartet Besucherinnen und Besucher? Hier gibt es alle Infos zum Termin und Ort, Programm sowie Infos für Anwohnerinnen und Anwohner.

Wann findet das Theaterviertelfest 2024 in Augsburg statt?

Das Theaterviertelfest steigt am Freitag, 24. Mai, und Samstag, 25. Mai 2024. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 16 Uhr bis Mitternacht. Am Samstag beginnt das Fest bereits um 11 Uhr. Ende ist um 1 Uhr.

In welchen Straßen steigt das Theaterquartierfest?

Es gibt drei verschiedene Kern-Festzonen mit Bühnen:

Ludwigstraße

Theater-Platz (Bereich vor Beginn der Heilig-Kreuz-Straße und vor der Bar "Beim Weissen Lamm")

(Bereich vor Beginn der und vor der Bar "Beim Weissen Lamm") Theaterstraße

Zusätzlich soll es im gesamten Theaterviertel auch kleinere Angebote geben, beispielsweise am Hofgarten oder am Leopold-Mozart-College. Auch im Fronhof ist eine Bühne aufgebaut. Ursprünglich vorgesehen war auch ein Festbereich in der Grottenau. Aufgrund "verkehrstechnischer Hindernisse" sei ein Fest in diesem Bereich heuer laut dem Verein "Theaterviertel Jetzt!" aber nicht möglich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Kostet das Theaterviertelfest in Augsburg Eintritt?

Das Theaterviertelfest kostet keinen Eintritt.

Wie sieht das Programm des Theaterviertelfests aus?

Auf den Bühnen ist eine bunte Mischung aus Musik, Kultur, Kunst und Theater geplant. Es gibt verschiedene Workshops zu Mitmachen, Kreativformate und Aufführungen. Ein Fokus liegt auf lokalen Projekten und der Entwicklung des Viertels. Im Parkhaus in der Ludwigstraße gibt es eine Kunstausstellung ("Parkhaus der Kunst"). Nach Ende des Straßenfests gibt es verschiedene Aftershow-Partys, unter anderem im Weissen Lamm, in der Bar Italy, der Mahabar oder Kantine und Soho Stage.

Lesen Sie dazu auch

Auch für den kleinen Hunger oder Durst ist gesorgt: Es gibt verschiedene kulinarische Angebote. Neben verschiedenen Restaurants liegen 13 Bars in der Festzone. Im Fronhof gibt es zudem einen Picknick-Bereich, in dem man Selbstmitgebrachtes essen und trinken kann.

19 Bilder So sieht es auf der Baustelle des Staatstheaters Augsburg aus Foto: Silvio Wyszengrad

Am Festwochenende lässt sich außerdem kostenlos die Theaterbaustelle besichtigen, die sonst gesperrt ist. Die einstündige Führung ist jedoch bereits ausgebucht.

Hier ein Überblick über das Bühnenprogramm des Theaterviertelfests am Freitag, 24. Mai:

Viertel-Bühne (am Theater-Platz):

18 Uhr: Solistinnen Sally Du Randt und Olena Sloia, Oper- und Extrachor, Staatstheater Augsburg

18.45 Uhr: Siebi Wonder

20.15 Uhr: GoGo Club WarmUp

20.30 Uhr: Sister-Act, Staatstheater Augsburg

21.30 Uhr: Steve Train & his Bad Habbits

Theater-Bühne (Theaterstraße):

16 Uhr: Maha Exotica

19 Uhr: Fliegende Haie

20:15 Uhr: Johnny O'Hara

22 Uhr: Brew Berrymoore

Fronhof-Bühne:

18 Uhr: Andi Kalb

19.30 Uhr: The Choice Band unplugged

21.45 Uhr: Song Slam - Drachenhöhle

Und so sieht das Bühnenprogramm am Samstag, 25. Mai, aus:

Viertel-Bühne (am Theater-Platz):

11 Uhr: Dampfnudel Gebläse

14 Uhr: Electric Dance Affair

16.30 Uhr: Sonidos Argentinos, Staatstheater Augsburg

17 Uhr. Disco Inferno

19 Uhr: Hedwig and the Angry Inch, Staatstheater Augsburg

20 Uhr: Hits auf Eis

21 Uhr: Lamborgini Disco

Theater-Bühne (Theaterstraße):

13 Uhr: Bey Efendi und D-Jeena

17 Uhr: Baba Jaga Crew / Bordeaux [ Vertigo ] / Denny Dipper [Fantabulosa Kollektiv] / Loki Love [FSK/BabaJaga]

Fronhof-Bühne:

12.30 Uhr: Nubia Latino Band

Band 14 Uhr: Jarias Duo

16 Uhr/17 Uhr: Wollstiefel

18 Uhr: Sound of Brass, Staatstheater Augsburg

17.50 Uhr: Voice Factory "Voices on Stage"

19.30 Uhr: Jam Session Neruda

BoConept-Bühne (Ludwigstraße):

20 Uhr: Aera Tiret

Gibt es Einschränkungen für Anwohner durch das Theaterviertelfest?

Wie die Veranstalter mitteilen, ist die Festzone ab Freitagmorgen, 6 Uhr, bis Sonntagabend, 18 Uhr gesperrt. In dieser Zeit kommt man nicht mit dem Auto in den Festbereich. Das Parkhaus in der Ludwigstraße ist mit einer Ausnahme für Dauerparker außerdem am Freitag und Samstag geschlossen.

Weitere Infos gibt es auf der Website vom Theaterviertelfest.