vor 31 Min.

Feiern auf der Grottenau: Stadt macht Weg frei für Theaterviertelfest

Plus Das geplante Theaterviertelfest sorgte für Ärger in der Augsburger Koalition. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Die Grottenau wird drei Tage für den Verkehr gesperrt.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Nach längeren Diskussionen und einem Koalitionskrach im Frühjahr hat die Stadt jetzt den Weg für ein Theaterviertelfest im kommenden Mai freigemacht. Veranstaltet werden soll das dreitägige Fest durch die Initiative "Theaterviertel Jetzt!", an der unter anderem Gastronomen und das Staatstheater beteiligt sind. Geplant ist Musik durch Staatstheater und Bands/DJs auf mehreren Bühnen, unter anderem auf der Baustellenfläche an der Kasernstraße, zudem soll es Gastronomie geben. Die Festzone wird rund ums Theater in Ludwig- und Theaterstraße liegen, wird aber ausgedehnt auf die Grottenau, die am Wochenende 24. bis 26. Mai komplett gesperrt wird. "Bei der Theatersanierung handelt es sich um die größte Infrastrukturmaßnahme in Augsburg. Die wollen wir auch für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar machen", so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU).

Ums Theaterviertelfest, das Grüne und Generation-Aux-Stadtrat Raphael Brandmiller angestoßen hatten, gab es seit Monaten Diskussionen. Beantragt war erst eine Ausdehnung des Stadtfests "Sommernächte" aufs so genannte Theaterviertel, allerdings scheiterte dies unter anderem an Sicherheitsbedenken. Zwischen Grünen und dem Sommernächte-Veranstalter, der städtischen Marketinggesellschaft " Augsburg Marketing", knirschte es zwischendurch vernehmlich (wir berichteten). Die CSU ging deutlich auf Distanz zu den Grünen.

