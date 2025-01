Richtungsweisende Partie für den TV Augsburg

Bei der 56:76 (31:44)-Niederlage war das Ergebnis deutlich, der Spielverlauf hätte aus Sicht von Trainer Markus Mosig aber auch zu einem besseren Resultat für den TV Augsburg führen können. Die Basketballer unterlagen in der 1. Regionalliga Süd den Baskets Vilsbiburg, blieben in der Tabelle auf dem sechsten Rang (acht Punkte) und rüsten sich für die Play-downs.

Personell bleibt die Situation im Team des TVA angespannt, lediglich acht Spieler standen zur Verfügung. „Die Voraussetzungen sind aktuell sehr schwierig“, betonte Mosig. „Neben fünf Langzeitverletzten haben wir gerade noch zwei Kranke, die nicht spielen konnten: Nico Breuer und Daniel Franken.“ Die Topmannschaft Vilsbiburg (2. Platz/20 Punkte) stellte die personell eingeschränkten Augsburger mit hohem Tempo und physischer Stärke vor Probleme. Mosig hob hervor, dass der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften vor allem in der Physis lag: „Sie sind extrem schnell, extrem physisch, jeder Spieler ist größer als der größte meiner Spieler. Und sie haben einen der besten Dreierschützen der Liga.“ Trotz dieser Übermacht versuchte der TV Augsburg dagegenzuhalten.

Kapitän Sebastian Woelki zeigt eine starke Leistung

Vilsbiburg setzte sich immer wieder ab, aber Augsburg kämpfte sich zurück. Das Spiel war von fortwährenden Läufen geprägt, mal punkteten die einen am Stück, mal die anderen. „Wir sind gut in die Partie gekommen und konnten immer wieder den Abstand verkürzen“, so Mosig. Der TVA verkürzte auf acht, neun Punkte, kam aber nie entscheidend heran. Trotz der klaren Niederlage lobte Mosig seine Mannschaft für deren Kampfgeist. Eine starke Leistung zeigte der langjährige Sebastian Woelki, der viele Punkte machte und wichtige Rebounds holte.

Nach der Niederlage gegen Vilsbiburg richtete Mosig den Blick schnell auf die kommenden Aufgaben. Das Team steht vor einem bedeutenden Doppelspieltag. In der Partie gegen Haching Baskets (Samstag, 18 Uhr) rechnen sich die Augsburger weniger aus, für sie weit wichtiger ist das Heimspiel gegen den vorletzten MTSV Schwabing (Sonntag, 15 Uhr). In dieser Partie geht es darum, zu gewinnen und Punkte für die Play-Downs mitzunehmen. „Das Spiel gegen Schwabing ist extrem wichtig für uns“, so Mosig. Deshalb werde die gesamte Vorbereitung in dieser Woche auf das Sonntagsspiel ausgelegt. Zugleich hofft er, dass sich die personelle Situation bis zum Wochenende verbessert.