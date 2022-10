Stadtteile und Bezirke von Augsburg - eine Übersicht

Die Stadt Augsburg ist in diverse Stadtteile und Stadtbezirke unterteilt. Wir bieten Ihnen einen groben Überblick sowie zusätzliche Informationen zu den jeweiligen Gebieten.

In der Fuggerstadt Augsburg leben 296.478 (Stand Dezember 2021) Bürgerinnen und Bürger und sie ist in 17 Planungsräume, umgangssprachlich Stadtteile, sowie 42 verschiedene Stadtbezirke beziehungsweise Stadtviertel unterteilt.

Ob Thelottviertel, Firnhaberau, Bismarckviertel oder Hochfeld. Wir bieten Ihnen eine Übersicht aller Stadtviertel in Augsburg und liefern wichtige Informationen zur Fläche und Einwohnerzahlen sowie den Postleitzahlen der jeweiligen Stadtviertel.

Stadtteile von Augsburg: Die Innenstadt und ihre Stadtbezirke

Die Augsburger Innenstadt stellt sowohl das geographische als auch das kulturelle Zentrum der Stadt Augsburg dar. Auf einer Fläche von knapp unter sieben Quadratkilometern leben hier rund 44.000 Bürgerinnen und Bürger. Besonders in den gentrifizierten und vor allem bei der jüngeren Bevölkerung Augsburgs beliebten Stadtbezirken "St.Ulrich - Dom", "Bismarckviertel" sowie im "Georgs- und Kreuzviertel" gibt es viele kleine Cafés, Bars und Restaurants, die die Anwohnerinnen und Anwohner auch nach Feierabend zum verweilen einladen. Das Augsburger Textilviertel, in dem auch das ehemalige Augsburger Schlachthofareal liegt, befindet sich zu großen Teilen im Stadtbezirk am Schäfflerbach. Zur Innenstadt von Augsburg zählen folgende Stadtbezirke:

Lechviertel, östliches Ulrichsviertel ( 86150 )

) Innenstadt , St. Ulrich - Dom ( 86150 )

, - Dom ( ) Bahnhofs- und Bismarckviertel ( 86159 )

( ) Georgs- und Kreuzviertel ( 86150 )

) Stadtjägerviertel ( 86152 )

) Bleich und Pfärrle ( 86152 )

) Jakobervorstadt - Nord ( 86152 )

) Jakobervorstadt - Süd ( 86152 )

) Am Schäfflerbach (86153)

Stadtteil Oberhausen: Wertach, Plärrergelände und mehr

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen, der direkt am Fluss Wertach liegt, wohnen auf etwas mehr als sieben Quadratkilometern etwa 26.000 Augsburgerinnen und Augsburger. Augsburg Oberhausen ist besonders für Diversität und das Zusammenleben verschiedener Kulturen bekannt. In den zahlreichen ehemaligen Arbeiterquartieren des Stadtteils haben sich im Laufe der Jahrzehnte Personen aus vielen unterschiedlichen Kulturkreisen angesiedelt, weswegen man in den Straßen von Augsburg Oberhausen eine kulturelle Vielfalt feststellen kann, die in Augsburg einmalig ist. Viele Augsburgerinnen und Augsburger wurden tatsächlich in Oberhausen geboren, da sich dort mit dem Josefinum das Krankenhaus mit der höchsten Geburtenrate Augsburgs befindet. Auch befindet sich das Plärrergelände, das Familienbad am Plärrer sowie der Verkehrsknotenpunkt Bahnhof Oberhausen in diesem Stadtteil. Er wird ferner in folgende Bezirke unterteilt:

Rechts der Wertach ( 86154 )

( ) Links der Wertach - Süd ( 86154 )

- Süd ( ) Links der Wertach - Nord ( 86154 )

- Nord ( ) Oberhausen - Süd ( 86154 )

- Süd ( ) Oberhausen - Nord (86154)

Der Stadtteil Bärenkeller in Augsburg

Der Bärenkeller, der den nordwestlichsten Stadtteil von Augsburg darstellt, erstreckt sich auf einer Fläche von circa drei Quadratilometern und bietet rund 7500 Bürgerinnen und Bürgern ein Zuhause. Der Name Bärenkeller stammt von einem Lagerkeller, der zur ehemaligen Brauerei "goldener Bär" gehört hatte. Der Bärenkeller hat die Postleitzahl 86156.

Stadtteil Firnhaberau - Wohnidyll trotz Autobahn und ehemaliger Mülldeponie

Der Augsburger Stadtteil Firnhaberau, dessen Namen auf einen Textilfabrikanten aus dem 19. Jahrhundert zurückzuführen ist, befindet sich östlich des Flusses Lech und war ehemals ein dicht bewachsenes Jagdrevier. Im Norden der Firnhaberau befindet sich die ehemalige Mülldeponie der Stadt Augsburg, die mittlerweile seit Jahrzehnten außer Betrieb ist und langsam aber sicher wieder von der Natur vereinnahmt wird. Die Bundesautobahn 8 führt durch die Firnhaberau hindurch, wodurch sich die Verkehrsanbindung als ideal für Pendler eignet. In der Firnhaberau in Augsburg wohnen auf einer Fläche von knapp acht Quadratkilometern etwa 5200 Bürgerinnen und Bürger. Die Postleitzahl der Firnhaberau ist 86169.

Augsburg Hammerschmiede - Infos zum Stadtteil

Direkt an die Firnhaberau angrenzend befindet sich der Augsburger Stadtteil Hammerschmiede, bei dem es sich um einen der am besten angebundenen Stadtteile Augsburgs handelt, da sowohl die Bundesautobahn 8 als auch die Bundesstraße 2 durch diesen Stadtteil führen. Der Name Hammerschmiede stammt von einer bis 1944 betriebenen Werkzeug Manufaktur. Auf etwa neun Quadratkilometern wohnen rund 7000 Augsburgerinnen und Augsburger. Die Postleitzahl ist wie beim Stadtteil Firnhaberau 86169.

Augsburg Lechhausen - die Ostgrenze Augsburgs

Beim Augsburger Stadtteil Lechhausen handelt es sich nicht nur um die östliche Grenze Augsburgs - er ist auch nach der Augsburger Innenstadt, mit ihren zahlreichen Stadtbezirken, der Stadtteil mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern. Auf gut zehn Quadratkilometern leben über 34.000 Menschen. Lechhausen wird in drei Bezirke unterteilt:

Lechhausen - Süd ( 86156 )

- Süd ( ) Lechhausen - Ost ( 86156 )

- Ost ( ) Lechhausen - West (86156)

Kriegshaber - der westlichste Stadtteil von Augsburg

Der Stadtteil Kriegshaber markiert die Westgrenze Augsburgs und grenzt direkt an die Stadtteile Oberhausen, Bärenkeller und Pfersee an. Die Herkunft der Bezeichnung Kriegshaber ist nicht endgültig geklärt und lässt sich entweder auf eine besondere Beschaffenheit des Ackerbodens oder auf ein Reimschema aus dem Mittelalter zurückführen. In Kriegshaber leben auf knapp 4,5 Quadratkilometern etwa 17.500 Bürgerinnen und Bürger. In Augsburg-Kriegshaber befindet sich das Universitätsklinikum Augsburg. Die Postleitzahl von Kriegshaber ist 86156.

Augsburg Pfersee - hier befindet sich das grüne Thelottviertel

Der Augsburger Stadtteil Pfersee hat seinen Namen von einer ehemaligen Burgpforte erhalten. Der Legende nach habe sich hierher der Feldherr Varus nach der Schlacht im Teutoburger Wald zurückgezogen. Der Stadtteil Pfersee ist etwa vier Quadratkilometer groß und beherbergt knapp 26.000 Augsburgerinnen und Augsburger. Das Thelottviertel, das sich im Augsburger Stadtteil Pfersee befindet, gilt als eine der ersten Gartenstädte Deutschlands. Augsburg Pfersee, das sich bis an den Hauptbahnhof erschließt, ist in folgende Stadtbezirke unterteilt:

Rosenau- und Thelottviertel ( 86157 )

( ) Pfersee - Süd ( 86157 )

- Süd ( ) Pfersee - Nord (86157)

Das Hochfeld in Augsburg - mehr als nur der Bahnpark

Beim Hochfeld handelt es sich um einen Stadtteil Augsburgs, der erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts erschlossen und bebaut wurde. Der Name Hochfeld rührt daher, dass es ursprünglich eine große, freistehende und hochgelegene Ackerfläche südlich der Augsburger Innenstadt war. Durch das Errichten der Prinz-Karl-Kaserne sowie des Bahnparks und der dazugehörigen Wohnkomplexe wurde der Stadtteil als solcher mit Leben erfüllt. Das Hochfeld erstreckt sich über eine Fläche von knapp zwei Quadratkilometern, grenzt direkt an das Bismarckviertel an und bietet rund 9000 Bürgerinnen und Bürgern eine Wohnung. Die Postleitzahl ist, wie auch im Bismarckviertel 86159.

Der Stadtteil Antonsviertel - Kongress am Park, Wittelsbacher Park und Hotelturm

Das Antonsviertel Augsburg liegt sehr zentral und ist nur wenige Minuten fußläufig von der Augsburger Innenstadt entfernt. Neben dem Wittelsbacher Park, dem Rosenausstadion und dem Hotelturm befindet sich auch die Kongresshalle im Augsburger Stadtteil Antonsviertel. Auf den etwas mehr als eineinhalb Quadratkilometern des Antonsviertels leben rund 6000 Augsburgerinnen und Augsburger. Die Postleitzahl des Antonsviertels ist 86159.

Spickel-Herrenbach - der wohl grünste Stadtteil von Augsburg

Der Augsburger Stadtteil Herrenbach ist von Gegensätzen geprägt. Auf der einen Seite liegt er sehr zentral und beherbergt beispielsweise das Schwabencenter mit seinen ikonischen Hochhäusern und andererseits beginnt hier der Augsburger Siebentischwald, in dem sich auch der Augsburger Zoo sowie der Botanische Garten befinden. Die Namen Spickel und Herrenbach lassen sich auf eine ehemalige Gaststätte (Spickel) und auf einen Lechkanal (den sogenannten Herrenbach) zurückführen. Etwa 13.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben hier auf knapp fünf Quadratkilometern. Der Stadtteil Spickel-Herrenbach ist in zwei Stadtbezirke unterteilt:

Spickel ( 86161 )

( ) Wolfram- und Herrenbachviertel (86161)

Augsburg Hochzoll - zwischen Kuhsee und B300

Bei Hochzoll handelt es sich um einen weiteren Augsburger Stadtteil, der von Gegensätzen geprägt ist. Beinahe auf ganzer Länge erstreckt sich die Bundesstraße 300 durch Augsburg Hochzoll. Über die sogenannte Afrabrücke gelangt man direkt zur Augsburger Innenstadt. In Augsburg befindet sich auch der Regionalbahnhof Augsburg-Hochzoll, über den eine schnelle Verbindung in die bayerische Landeshauptstadt München gewährleistet ist. Der Stadtteil Augsburg Hochzoll zählt etwa 20.500 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese wohnen auf einer Fläche von knapp über fünf Quadratkilometern. Augsburg Hochzoll ist zwei Stadtbezirke unterteilt:

Hochzoll - Nord ( 86163 )

- Nord ( ) Hochzoll - Süd (86163)

Augsburg Haunstetten-Siebenbrunn: Hierher kommt das Trinkwasser der Stadt Augsburg

Beim Augsburger Stadtteil Haunstetten-Siebenbrunn handelt es sich mit rund 32,5 Quadratkilometern um den flächenmäßig größten Stadtteil Augsburgs. Etwa 26.300 Augsburgerinnen und Augsburger wohnen in dem weitläufigen Stadtteil, der als Wasserschutzgebiet das Trinkwasser für ganz Augsburg bereitstellt. Der größte Teil des Wasserschutzgebietes befindet sich im Stadtbezirk Siebenbrunn, in dem nur etwas mehr als 100 Personen wohnen. Der Augsburger Stadtteil Haunstetten-Siebenbrunn wird in folgende Stadtbezirke unterteilt:

Siebenbrunn ( 86179 )

) Haunstetten - Nord ( 86179 )

- Nord ( ) Haunstetten - West ( 86179 )

- West ( ) Haunstetten - Ost ( 86179 )

- Ost ( ) Haunstetten - Süd (86199)

Der Stadtteil Augsburg-Göggingen vorgestellt

Der Augsburger Stadtteil Göggingen war lange Zeit ein eigenständiger Ort und wurde bereits in der Mitte des 10. Jahrhunderts urkundlich erwähnt. Von Archäologen und Historikern wird vermutet, dass Augsburg Göggingen schon zur Zeit der Römer einen wirtschaftlich wichtigen Standort dargestellt hat. In Göggingen befinden sich die Hessing-Kliniken, die besonders auf die Bereiche der Orthopädie und der Rehabilitation spezialisiert sind. Auf gut neun Quadratkilometern leben heute rund 22.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Augsburger Stadtteil Göggingen. Augsburg-Göggingen ist in folgende vier Stadtbezirke unterteilt:

Göggingen-Nordwest ( 86199 )

( ) Göggingen-Nordost ( 86199 )

) Göggingen-Ost ( 86199 )

( ) Göggingen-Süd (86199)

Inningen - durch das FCA-Stadion von der Stadt getrennt

Bei Augsburg-Inningen handelt es sich um einen Stadtteil, der nicht direkt mit dem Stadtzentrum verbunden ist. Vielmehr war es bis Anfang der 1970er Jahre eine eigenständige Kommune, die im Zuge der bayerischen Gemeindegebietsreform - ähnlich wie Göggingen und Haunstetten - in die Großstadt Augsburg integriert wurde. Inningen verfügt über einen eigenen Regionalbahnhof, der Verbindungen in Richtung München sowie Augsburg-Zentrum ermöglicht. Bei Augsburg Inningen handelt es sich aufgrund der eigenen Auffahrt zur Bundestraße 17 um einen beliebten Wohnort für Pendler. Das Stadion des Bundesligisten FC Augsburg befindet sich zwischen Inningen und Göggingen. In Inningen wohnen auf etwas weniger als 13 Quadratkilometern Fläche rund 4800 Augsburgerinnen und Augsburger. Die Postleitzahl von Augsburg Inningen lautet 86199.

Das ist der Stadtteil Augsburg-Bergheim

Auch der Augsburger Stadtteil Bergheim war, wie auch die Stadteile Augsburg-Inningen und Augsburg-Haunstetten, lange Zeit eine eigenständige Kommune. Bei der bayerischen Gemeindegebietsreform 1972 wurde Bergheim zunächst in Inningen integriert und kurz darauf offizieller Stadtteil der Stadt Augsburg. Der Bergheimer Ortsteil Wellenburg ist für das Schloss Wellenburg, welches sich auch heute noch im Besitz der Fugger-Stiftung befindet, bekannt, das ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus aller Welt darstellt. In Augsburg-Bergheim wohnen auf einer Fläche von rund 22 Quadratkilometern etwa 2700 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit ist Bergheim der Augsburger Stadtteil mit der geringsten Bevölerungsdichte. Die Postleitzahl von Augsburg-Bergheim ist 86199.

Stadtteile: Das Universitätsviertel von Augsburg

Auf dem ehemaligen Gelände des Flugzeugherstellers Messerschmitt entstand zu Beginn der 1970er Jahre die Universität Augsburg. Um den Campus herum entstand in kurzer Zeit nach Abschluss der Bauarbeiten an den Universitätsgebäuden ein eigener Stadtteil, der naheliegenderweise als Universitätsviertel bezeichnet wurde. Geographisch betrachtet befindet sich das Augsburger Universitätsviertel relativ zentrumsnah und ist dementsprechend gut verkehrstechnisch angebunden. Mitte der 1980er Jahre folgte unweit der Universität Augsburg der Bau der Messe Augsburg. Hier finden regelmäßig Fachmessen, Konzerte und diverse andere Großveranstaltungen statt. Über den Regionalbahnhaltepunkt "Bahnhof Augsburg Messe" kann sowohl die namensgebende Messe Augsburg als auch die Universität Augsburg in wenigen Minuten fußläufig erreicht werden. Im Augsburger Universitätsviertel leben auf einer Fläche von ziemlich exakt vier Quadratkilometern etwa 10.700 Augsburgerinnen und Augsburger. Die Postleitzahl des Universitätsviertels in Augsburg lautet 86159.