Stadt Augsburg verhängt Tempo 30 in Stadtberger Straße

Die Stadt Augsburg hat jetzt in der Stadtberger Straße in Pfersee eine Tempo-30-Regelung verhängt, nachdem sie zuletzt in der Wellenburger Straße in Göggingen im Sommer ebenfalls ein Lärmschutz-Tempolimit erlassen hatte. In der Stadtberger Straße wurden vergangene Woche mobile Schilder aufgestellt, die endgültige Beschilderung soll im nächsten Jahr kommen. Die Stadt setzt bei der Begründung von neuen Tempo-30-Beschränkungen seit einigen Jahren verstärkt auf den Lärmschutz als Begründung, etwa in der Pferseer Straße, der Von-Cobres-Straße (Göggingen) oder am Oberen Graben (Altstadt).

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfersee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis