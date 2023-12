Video

13:23 Uhr

So sieht's im alten Gefängnis in der Augsburger Karmelitengasse aus

Plus Mörder, Räuber, Steuerbetrüger – im Augsburger Domviertel waren bis 2016 Häftlinge untergebracht. Seitdem steht der Knast leer. Wie sieht es dort heute aus? Ein Ortsbesuch.

Von Axel Hechelmann Artikel anhören Shape

Ein Knast – mitten in Augsburg: Bis 2016 saßen in der Karmelitengasse im Augsburger Domviertel Häftlinge ein. Mörder, Räuber, Steuerbetrüger. Dann zogen sie um – in die neue JVA in Gablingen. Seitdem steht das Areal im Domviertel leer. Wie sieht's dort heute aus? Und was ist geplant? Ein Ortsbesuch im Video – inklusive Drohnen-Aufnahmen.

Video-Rundgang durch die alte JVA im Augsburger Domviertel

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Einblick ins ehemalige Gefängnis im Augsburger Domviertel.

(Klicken Sie auf "Akzeptieren und anzeigen", um das Video zu sehen.)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen