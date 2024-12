Syrer in Augsburg blicken glücklich und skeptisch in die Zukunft

Genau verfolgen Yasser Kauam Jabakjie und sein Sohn Mouhammad Nour die Nachrichten. Dass das Assad-Regime in ihrer Heimat Syrien gestürzt wurde, finden sie gut, ja sehr gut. Vor dem Terror des Islamischen Staats flohen sie vor knapp zehn Jahren aus ihrer Heimatstadt Rakka. In Augsburg haben sich Vater und Sohn inzwischen eine neue Existenz aufgebaut und betreiben ihren eigenen Fahrradladen in der Pferseer Straße. Sie sind vorsichtig optimistisch, dass sich die Lage in Syrien bessern wird. Bleiben wollen sie aber in ihrer neuen Heimat, in Deutschland.

