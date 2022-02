Region Augsburg

vor 46 Min.

Treibt der Krieg in der Ukraine die Zahl der Kurzarbeiter nach oben?

Es ist wegen des Kriegs in der Ukraine nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der Kurzarbeiter in der Region Augsburg bald wieder steigt.

Plus Die IHK befürchtet durch den Krieg in der Ukraine erste Auswirkungen – auch für den Raum Augsburg, in dem Firmen schon während der Corona-Pandemie auf Kurzarbeit setzten.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat den Firmen und den Beschäftigten im Wirtschaftsraum Augsburg in den zurückliegenden zwei Jahren stark zugesetzt. Die große Pleitewelle, die anfangs zu befürchten war, blieb jedoch aus. Nun aber wachsen wieder die Sorgen, wie es weitergeht. Der Krieg in der Ukraine könnte weitreichende Folgen für die heimische Industrie haben. Dies befürchtet die Industrie- und Handelskammer (IHK). "Die Auswirkungen sind schwerwiegend", sagt IHK-Präsident Andreas Kopton. Wenn Aufträge in Betrieben fehlen, könnte die Kurzarbeit einmal mehr an Bedeutung gewinnen. Bereits während Corona nutzten viele Firmen in der Region das Instrument.

