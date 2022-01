Zirkus in Augsburg

vor 1 Min.

Mehr als "Hallo" krächzen: Was die Zirkus-Papageien alles können

Plus Zirkusartistin Julia Hajdu tritt im Moskauer Weihnachtscircus in Augsburg mit Papageien auf. Das Training ist nicht immer einfach – und an manchen Abenden kann es spät werden.

Von Johannes Kapfer

Der "Moskauer Weihnachtscircus" sorgte während der Feiertage mit seinen Tigern für Aufregung. Mit der Nummer, die in der Manege gezeigt wurde, hatte dies nichts zu tun, es ging um die Absicherung des Raubtierkäfigs während der Vorstellungen. Deutlich weniger Sicherheitsvorkehrungen braucht es, wenn Julia Hajdu das Zirkusrund betritt. Dabei ist ihr Auftritt etwas sehr Besonderes: Hajdu dressiert Papageien – eine Tierart, die in der Zirkusbranche selten zu sehen ist.

