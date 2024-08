„Klettert fröhlich auf Mama“: Im Augsburger Zoo gibt es Katta-Nachwuchs

Noch sind die Spielgeräte nicht interessant. Das kleine Katta-Baby, das vor Kurzem im Augsburger Zoo auf die Welt gekommen ist, spielt lieber mit der Mama. „Es klettert auf der Mutter herum, die flitzt draußen über die Außenanlage“, sagt Laura Japke, Kuratorin für Artenschutz. Es ist der erste Nachwuchs der Kattas im Augsburger Zoo seit geraumer Zeit. Die Mama sei selbst noch nicht lange dabei und lebe mit acht Männchen in dem Gehege, berichtet Japke. Die ersten Wochen seien für das Jungtier spannend gewesen.

Zoo Augsburg: Katta-Baby wurde am 21. Juli geboren

Das Katta-Baby wurde am 21. Juli im Zoo geboren. „Noch wissen wir nicht, welches Geschlecht es hat“, sagt Japke. Das werde sich aber bald herausstellen. Auch einen Namen habe das Jungtier noch nicht. „Ihm geht es super gut, die Mutter kümmert sich hervorragend und ist sehr beschützend“, so Japke. Sie lasse keine männlichen Kattas an ihr Baby heran. Wie lange das kleine Wesen noch an der Mama hängen werde, sei unklar. Tendenziell verließen die Jungtiere nach zwei Wochen immer mal kurzzeitig die Mutter. Dies sei aber individuell von Mutter und Jungtier abhängig, sagt Japke.

Das Kattaland ist täglich ab 12 Uhr geöffnet. Die Zoogäste freuen sich über den Nachwuchs. So schreibt eine Nutzerin auf dem Facebook-Kanal des Zoos: „Herzlichen Glückwunsch zur Geburt des kleinen Katta“. Von einem weiteren Nutzer heißt es: „Klasse. Na da wird es Zeit, mal wieder in den Zoo zu gehen und die ganzen neuen Tiere anzuschauen.“ Laut Kuratorin Japke ist aktuell noch offen, ob es bei den Kattas in Zukunft weiteren Nachwuchs geben wird.