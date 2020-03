vor 32 Min.

Auch der Wiesn droht wegen der Corona-Krise die Absage

Die Oktoberfest-Verantwortlichen spielen noch auf Zeit. Spätestens Anfang Juni muss aber eine Entscheidung her, ob es 2020 eine Wiesn in München geben wird.

Von Daniel Dollinger

Fällt das größte Volksfest der Welt dem Coronavirus zum Opfer? In München mehren sich die Gerüchte, wonach das Oktoberfest in diesem Jahr abgesagt werden soll. Noch sind es zwar 175 Tage, ehe Münchens Oberbürgermeister – oder Oberbürgermeisterin, je nach Ausgang der Wahl, – die legendären Worte „O’zapft is!“ sagen soll, doch die Wiesn steht mehr denn je auf der Kippe.

Fällt die Wiesn aus? Entscheidung fällt erst im Mai oder Juni

So berichtet die tz, dass es im Münchner Rathaus hinter vorgehaltener Hand heiße, dass die Wiesn ausfallen könnte. Für die Festwirte, die Schausteller und für Millionen Besucher wäre der Ausfall des Volksfestes eine Katastrophe. Deshalb wiegeln die Verantwortlichen noch ab und spielen auf Zeit. Bis Ende Mai, Anfang Juni, könne man noch mit einer Entscheidung warten, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter zuletzt. Bis dahin müsste aber geklärt sein, ob die 187. Auflage des Oktoberfests im September stattfindet oder nicht. Denn dann beginnen die aufwendigen Aufbauarbeiten der Festzelte.

Wirtesprecher Peter Inselkammer sagte, dass eine Absage der Wiesn derzeit noch kein Thema sei. „Ich habe immer noch Hoffnung, dass sich die Lage bis zum Sommer wieder entspannt“, so Inselkammer in der tz. Das letzte Mal, dass das Oktoberfest abgesagt wurde, war während des Zweiten Weltkrieges. In den Jahren danach fand nur ein „kleines Herbstfest“ statt.

