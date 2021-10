Bahn stellt konkretisierte Planung für ICE-Trasse Augsburg-Ulm vor

Der Streckenverlauf für die neue ICE-Trasse zwischen Augsburg und Ulm wurde weiter eingegrenzt. Am Donnerstag wird das Ergebnis vorgestellt.

Die Planungen für die neue ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm werden immer konkreter. Die Deutsche Bahn (DB) hat den möglichen Streckenverlauf nun noch weiter eingegrenzt. Das Ergebnis will die Bahn am Donnerstag (13.30 Uhr) in Günzburg vorstellen.

Das Projekt der Bahn wird mehr als zwei Milliarden kosten

Vor einem Jahr hatte die DB vier verschiedene Varianten von Trassen benannt. Zunächst hatten diese Trassen einen Spielraum von jeweils 500 Metern. Diese Streckenverläufe wurden nunmehr auf 20 Meter breite Trassen eingeschränkt. Bis Ende des kommenden Jahres sollen die Planungen soweit fortgeschritten sein, dass dann ein behördliches Raumordnungsverfahren stattfinden kann.

Die DB will die bislang 85 Kilometer lange und mehr als 160 Jahre alte Eisenbahnstrecke zwischen den beiden benachbarten Großstädten ausbauen. Das Schienenprojekt wird voraussichtlich mehr als zwei Milliarden Euro kosten. Ziel ist es, dass künftig Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Ulm und Augsburg nur noch 26 Minuten brauchen, etwa eine Viertelstunde weniger als bisher. (dpa)

