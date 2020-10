13:55 Uhr

Deutschland, Österreich, Schweiz: Diese Quarantäne-Regeln gelten

Urlaub, Besuch des Partners, Familienfeier im Ausland: Welche Einreise- und Quarantäne-Regeln gelten für Menschen aus Bayern, die nach Österreich oder in die Schweiz reisen?

Das Coronavirus breitet sich auf der ganzen Welt aus. Die Fallzahlen steigen – und viele Länder reagieren mit Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder frühen Sperrstunden auf die hohen Infektionszahlen. Außerdem verschärfen Länder wie Deutschland, Österreich oder die Schweiz die Regeln für Reiserückkehrer und Menschen, die sich in Risikogebieten im Ausland aufgehalten haben.

In der ersten Jahreshälfte 2020 kam es für viele Menschen sogar noch schlimmer: In Europa, dem Kontinent der offenen Grenzen, schlossen Nachbarn die Grenzen zueinander – und trennten dadurch unter anderem Partner und Familien voneinander, die in jeweils anderen Ländern leben und Reisefreiheit gewohnt waren. Hinzu kamen Quarantäne-Pflichten, die je nach europäischem Land oder deutschem Bundesland anders geregelt waren.

Einreise nach Deutschland, Österreich, Schweiz: Regeln in der Übersicht

In dieser Übersicht erfahren Sie, wie der aktuelle Stand für Reisen innerhalb des deutschsprachigen Raums ist. Konkret geht es um diese Fragen: Wohin dürfen Menschen aus Deutschland bzw. Bayern noch reisen – sei es, um den Partner/die Partnerin zu besuchen, an einem Familienfest im Ausland teilzunehmen oder Urlaub zu machen? Sind die Grenzen zu den deutschen Nachbarländern Österreich und Schweiz geöffnet? Und wenn ja: Welche möglichen Quarantäne-Regeln gelten bei Rückkehr nach Bayern?

Österreich, Schweiz und Co.: Sind die Grenzen geöffnet oder geschlossen?

Die Grenzen zwischen den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz sind geöffnet. Das heißt: EU- bzw. Schengenraum-Bürgern, also auch Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, ist die Einreise grundsätzlich erlaubt. Auch andersrum gilt, dass zum Beispiel Österreicher und Schweizer nach Deutschland beziehungsweise Bayern einreisen dürfen.

Grenzsituation im Mai 2020: Ein deutscher Bundespolizist bei der Kontrolle am bayerischen Grenzübergang Freilassing zwischen Deutschland und Österreich. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archiv)

Einreise nach Österreich: Gibt es Quarantäne-Regeln?

Für Menschen aus Deutschland ist die Einreise in Österreich uneingeschränkt möglich, wie das österreichische Sozialministerium mitteilt. Auch Menschen aus Ländern der Europäischen Union (EU) dürfen nach Österreich einreisen – ebenso wie Menschen aus anderen Ländern wie der Schweiz oder Großbritannien. Eine vollständige Liste der Länder, aus denen die Einreise nach Österreich erlaubt ist, finden Sie in diesem Dokument des Ministeriums.

Gleichzeitig gilt für alle im Dokument aufgelisteten Länder: Ihre Bürgerinnen und Bürger müssen sich bei Einreise nach Österreich in der Regel nicht in Quarantäne begeben – außer sie haben sich in den vergangenen zehn Tagen in einem anderen Land aufgehalten und können keinen negativen Corona-Test nachweisen (mehr dazu).

Zusammengefasst heißt das: Auch für Menschen in Deutschland bzw. Bayern gelten keine Beschränkungen bei Einreise oder Aufenthalt in Österreich (außer den vor Ort geltenden Hygiene- und Abstandsregeln). Es gilt allerdings zu beachten: Bei der Rückreise nach Bayern oder in ein anderes deutsches Bundesland kann eine Quarantäne-Pflicht verordnet werden. Mehr dazu lesen Sie weiter unten.

Salzburg bei Nacht: Deutsche dürfen nach Österreich reisen, könnten aber bei Rückreise in Quarantäne geschickt werden. Bild: Axel Hechelmann (Archiv)

Einreise in die Schweiz: Welche Quarantäne-Regeln gelten?

Deutsche Staatsangehörige dürfen in der Regel uneingeschränkt in die Schweiz einreisen, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilt. Als Ausnahme gelten die Bundesländer Berlin und Hamburg, die von der Schweiz als Risikogebiet eingestuft werden. Für Menschen aus Berlin und Hamburg gilt deswegen eine zehntägige Quarantänepflicht, die auch nicht durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden kann.

Für Menschen aus Bayern gelten hingegen keine Beschränkungen bei Einreise und Aufenthalt in der Schweiz (außer den vor Ort geltenden Hygiene- und Abstandsregeln). Außerdem dürfen Menschen aus anderen Schengen-Staaten sowie der hier aufgeführten Drittstaaten in die Schweiz einreisen. Für alle Menschen aus diesen Ländern, die in der Schweiz nicht als Risikogebiet gelten, gibt es auch keine Quarantäne-Pflicht. Das heißt: Einreisende z.B. aus Bayern müssen sich in der Schweiz nicht in Quarantäne begeben.

Wichtig zu beachten: Bei der Rückreise nach Deutschland bzw. Bayern kann eine Quarantäne-Pflicht angeordnet werden. Mehr dazu lesen Sie weiter unten in diesem Überblick.

Deutsche Staatsangehörige dürfen in der Regel uneingeschränkt in die Schweiz einreisen. Bild: Gaetan Bally, dpa (Symbolfoto)

Rückreise nach Deutschland: Gibt es eine Quarantäne-Pflicht?

Die Einreise nach Österreich und in die Schweiz ist in den meisten Fällen problemlos möglich. Andersrum wird es schwieriger: Menschen aus Deutschland bzw. Bayern, die aus den Nachbarländern zurückkehren, müssen sich in vielen Fällen einer Quarantäne unterziehen.

Die Quarantäne-Regeln legen jeweils die einzelnen Bundesländer fest. Es gibt zwar eine entsprechende Vorlage vom Bund, wie ein solches Regelwerk aussehen kann. Die finale Umsetzung liegt aber jeweils individuell bei Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und Co. – was dazu führt, dass beispielsweise für Menschen aus Bayern andere Quarantäne-Regeln gelten als für Menschen in Hessen oder Nordrhein-Westfalen.

Eine Regel gilt aber für alle Bundesländer gleich: Wer aus einem als Risikogebiet festgelegten Land zurückkehrt, muss sich in der Regel in Quarantäne begeben. In der bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) heißt es zum Beispiel: "Personen, die in den Freistaat Bayern einreisen und sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet [...] aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern."

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, welche Länder als Risikogebiet gelten und wann sich Reisende in Quarantäne begeben müssen.

Wer derzeit ins Ausland reist, muss sich nach Rückkehr oft auf Covid-19 testen lassen und sich bis zum Testergebnis in Quarantäne begeben. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolfoto)

Quarantäne-Pflicht: Welche Länder gelten als Risikogebiet?

Die Quarantäne-Verordnungen der Bundesländer orientieren sich daran, welche Länder als Risikogebiete eingestuft werden. Ob ein Land als Risikogebiet gilt, das legen drei Bundesinstitutionen gemeinsam fest: das Auswärtige Amt, das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium.

Welche Länder derzeit als Risikogebiete gelten, das erfahren Sie auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI). Die Liste wird etwa einmal in der Woche aktualisiert. Auch Österreich (bis auf das Bundesland Kärnten) und die ganze Schweiz gelten demnach als Risikogebiet. Menschen aus Deutschland bzw. Bayern, die sich in den vergangenen zwei Wochen dort aufgehalten haben, müssen sich demnach in der Regel nach Rückkehr in ihr Heimatland in Quarantäne begeben.

In der für Bayern geltenden Verordnung steht zum Beispiel: Betroffene müssen sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben und sich bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt melden. Die Verordnungen anderer Bundesländer sind ähnlich formuliert.

Doch es gibt auch Ausnahmen von der Quarantäne-Pflicht, wie Sie im nächsten Abschnitt erfahren.

Reise absagen? Auch Österreich (bis auf das Bundesland Kärnten) und die ganze Schweiz gelten als Risikogebiet. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolfoto)

Rückreise nach Deutschland: Welche Ausnahmen von der Quarantäne gibt es?

Es gibt auch Ausnahmen von der Quarantäne-Regel. Nicht jeder Deutsche, der sich zuletzt in Österreich oder der Schweiz aufgehalten hat, muss sich in Quarantäne begeben bzw. auf Covid-19 testen lassen.

Je nachdem, in welchem Bundesland Reiserückkehrer wohnen, gelten unterschiedliche Quarantäne-Regeln bzw. Ausnahmen. Viele Bundesländer – wie zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg oder Rheinland Pfalz – verzichten auf eine Quarantäne-Pflicht, wenn sich ihre Bürgerinnen und Bürger zu beruflichen Zwecken oder wichtigen privaten Gründen in Risikogebieten wie Österreich oder der Schweiz aufgehalten haben.

Reisende sollten sich also die Quarantäne-Verordnung ihres jeweiligen Bundeslandes genau durchlesen. In ihr ist geregelt, in welchen Fällen eine Quarantäne angetreten werden muss und wann eine Ausnahme gilt. Links zu den Einreise-Quarantäneverordnungen aller Bundesländer finden Sie hier alphabetisch sortiert:

Reisende sollten sich die Quarantäne-Verordnung ihres jeweiligen Bundeslandes genau durchlesen. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Familie und Partner im Risikogebiet besuchen – und danach in Quarantäne?

Für Menschen aus Bayern und Baden-Württemberg ist zum Beispiel der Besuch des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin im Ausland bzw. im Risikogebiet ein "triftiger Grund". Die Betroffenen müssen sich nach Rückkehr in ihr Bundesland nicht in Quarantäne begeben, jedoch ggf. Nachweise vorlegen, dass sie sich z.B. in einer grenzüberschreitenden Beziehung befinden (z.B. Kopie der Meldebestätigung oder des Ausweises der Partnerin/des Partners und ggf. weitere geeignete Nachweise).

Hier sehen Sie eine Auswahl, welche Personengruppen aus Bayern sich in der Regel nicht in Quarantäne begeben müssen (alle Ausnahmen finden Sie in der bayerischen Quarantäne-Verordnung):

Menschen, die die Grenze aus beruflichen Gründen überschreiten (Grenzpendler müssen aber regelmäßige Corona-Tests vorweisen; mehr dazu lesen Sie hier)

Menschen, deren Tätigkeit u.a. für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zwingend notwendig ist (mehr dazu)

Menschen, die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst in das Bundesgebiet einreisen

Menschen, die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben und deren Aufenthalt im Ausland nicht der privaten Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung, einem Sportereignis, einer öffentlichen Festivität oder einer sonstigen Freizeitveranstaltung gedient hat (mehr dazu im nächsten Abschnitt)

Menschen mit einem sonstigen "triftigen Reisegrund"; hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht unter dem gleichen Dach wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen oder Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Personen

Für andere Bundesländer können (leicht) abweichende Regeln gelten. Hier finden Sie eine Link-Liste zu den Quarantäne-Verordnungen der jeweiligen Bundesländer:

Einreise-Quarantäneverordnung für Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Bleiben die Schlagbäume offen? Grenzübergang zwischen Kreuzlingen (Schweiz) und Konstanz (Deutschland). Bild: Patrick Seeger, dpa/lsw (Archiv)

Familienfeier, Geburtstag, Hochzeit, Wander-Ausflug ohne Quarantäne?

Eine Ausnahme von der Quarantänepflicht gilt in vielen Bundesländern z.B. auch für Familienfeiern oder den Besuch von Verwandten. In Bayern dürfen sich Menschen laut Staatsregierung 48 Stunden in einem ausländischen Risikogebiet aufhalten, wenn der Anlass unter folgende Kategorie fällt:

Private Feiern, zum Beispiel Geburtstag oder Hochzeit

Besuch von Familie und Bekannten

Einkaufen im Ausland

Wander-Ausflug und Ski-Ausflug (inklusive Nutzung von Bergbahnen und sonstigen öffentlichen Verkehrsmitteln)

Abholung von im Ausland gekauften Waren

Die Bayerische Staatsregierung fügt dieser Regelung hinzu: "Unabhängig davon empfiehlt die Bayerische Staatsregierung, Besuche in Risikogebieten auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Dies gilt insbesondere für Besuche in Risikogebieten zu rein touristischen Zwecken."

Die 48-Stunden-Regel gelte demnach nicht für folgende Auslandsaufenthalte:

Besuch eines Sportereignisses (z.B. als Zuschauer bei einem Fußballspiel)

Teilnahme an einem Sportwettbewerb zu Freizeitzwecken

Besuch einer Konzert-, Theater-Veranstaltung o.ä.

Besuch eines Volksfestes

In anderen Bundesländern können andere Regelungen gelten. Hierüber gibt die Einreise-Quarantäneverordnung eines jeweiligen Bundeslandes Auskunft.

Hochzeit im Ausland? Menschen aus Bayern dürfen in Ausnahmefällen auch in Risikogebiete fahren. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolfoto)

Österreich, Schweiz und Co.: Urlaub im Risikogebiet erlaubt?

In den Einreise-Quarantäneverordnungen der Länder gibt es also für bestimmte Personengruppen Ausnahmen von der Quarantänepflicht. Für Urlauber gilt diese Ausnahme nicht. Wer Urlaub in einem Risikogebiet – zum Beispiel in Österreich (außer Kärnten) oder der Schweiz macht – muss nach Rückkehr nach Deutschland in der Regel in Quarantäne.

Urlaub gilt nämlich – anders als der Besuch des Lebenspartners oder naher Verwandter – nicht als triftiger Reisegrund.

In manchen Bundesländern wie Bayern sind aber Schlupflöcher zu finden. Demnach gibt es z.B. in Bayern eine Ausnahme für Kurz-Urlaub im Risikogebiet. Wie im Absatz oben beschrieben, ist der bis zu 48-stündige Aufenthalt in einem Risikogebiet zum Zwecke eines Wander- oder Skiausflugs laut bayerischem Gesundheitsministerium erlaubt. Menschen aus Bayern können sich also bis zu 48 Stunden zum Wandern oder Skifahren in Österreich oder der Schweiz aufhalten, ohne dass sie sich bei Rückkehr nach Bayern in Quarantäne begeben müssen.

Gleichzeitig rät die bayerische Staatsregierung von Besuchen in Risikogebieten zu rein touristischen Zwecken ab. (AZ)

Urlaub am Wolfgangsee in Österreich: Ist das jetzt noch möglich? Bild: Kerstin Joensson, AP/dpa (Archiv)

Hinweis: Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisert. Das letzte Update stammt vom 26. Oktober 2020.

