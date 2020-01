vor 3 Min.

Kanzlerin Merkel kommt nach Deggendorf - Bauern-Protest erwartet

Angela Merkel kommt am Montag nach Deggendorf, um dort Ehrenamtliche zu treffen.

Nach dem Libyen-Gipfel geht es für Bundeskanzlerin Merkel direkt nach Niederbayern. Dort trifft sie Ehrenamtliche - und Bauern wollen protestieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) informiert sich in Niederbayern über das Engagement freiwilliger Helfer. Am Montagabend trifft sie in Deggendorf bei einem Podiumsgespräch vier Ehrenamtliche aus den Bereichen Feuerwehr, Hospizarbeit, Sport- und Trachtenverein, wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte. Stadt und Landkreis Deggendorf haben zu der Veranstaltung eingeladen. Neben der Kanzlerin und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) werden etwa 2500 Ehrenamtliche erwartet.

Bayerische Bauern wollen den Besuch der Kanzlerin für einen "stillen Protest" gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung nutzen, wie die Vereinigung "Land schafft Verbindung" mitteilte. Rund 60 Traktoren mit Transparenten und Bannern sollen Merkel empfangen.

