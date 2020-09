vor 33 Min.

Klasse aus Niederbayern muss direkt nach dem Schulstart in Quarantäne

In Bischofsmais muss eine Klasse in Quarantäne, weil ihre Lehrerin positiv auf Corona getestet wurde.

Nur einen Tag nach dem Schulstart ist eine Klasse aus dem niederbayerischen Bischofsmais in Quarantäne. Ihre Lehrkraft wurde positiv auf Corona getestet.

Eine Grundschulklasse aus Bischofsmais in Niederbayern muss nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Das teilt das zuständige Landratsamt in Regen mit. "Die Lehrkraft war symptomfrei, zeigte keinerlei Krankheitserscheinungen und hatte die letzten Wochen nicht auf Reisen, sondern zuhause verbracht", sagt Pressesprecher Heiko Langer. Sie habe sich dennoch vorsichtshalber testen lassen.

Die Kontaktpersonen, darunter alle Kinder, die sie am Dienstagvormittag unterrichtet hat, wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes von dessen Mitarbeitern ermittelt und über die Quarantäne informiert. Wo die Lehrkraft sich angesteckt hat, sei noch unklar.

Schulklasse in Bayern nach positivem Corona-Test in Quarantäne

Der positive Test war am Dienstag bekannt geworden. Nach nur einem Tag ist somit für die Schüler der Klasse die Zeit in der Schule wieder vorbei. Offen ist noch, wie lange die Quarantäne andauern soll.

Der Landkreis Regen zählt trotz des aktuellen Falles nicht zu den Schwerpunkten der Corona-Pandemie in Bayern. Im zweiten Halbjahr hatten sich nach Angaben des Landratsamtes 27 Personen mit dem Virus infiziert, aktuell werde eine Person stationär behandelt. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen