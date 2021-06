Natur

vor 19 Min.

Droht uns im Sommer eine Mückenplage?

Plus Nach dem ziemlich verregneten Frühling wächst die Sorge, dass demnächst besonderes viele Stechmücken herumschwirren. So sehen die Prognosen für den Sommer aus.

Von Stephanie Sartor

Es gab schon Tage, da konnten die Bewohner einiger Ammerseegemeinden nicht die paar Meter vom Auto zur Haustür laufen, ohne sich mindestens 20 Mückenstiche einzufangen. Vor zwei Jahren war das etwa so, auch 2015 sei ein schlimmes Mücken-Jahr gewesen, erzählt Rainer Jünger, der Vorsitzende des Vereins „Mückenplage? Nein Danke!“. Als es in den vergangen Wochen und Monaten so viel geregnet hat, wurde Jünger immer unruhiger. Mit jedem Tropfen, der vom Himmel fiel, stieg seine Sorge, dass es in diesem Jahre besonders viele stechende Plagegeister geben könnte. Jünger, der in Schondorf am Ammersee lebt, drückt es noch ein bisschen dramatischer aus: „Wir haben schon Angst, dass jetzt der Mückenplagen-Lockdown kommt.“ Dass es also so schlimm werden könnte, dass man das Haus eigentlich nicht mehr verlassen kann.

Themen folgen