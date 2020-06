vor 48 Min.

Regen am Wochenende in Bayern: Was man jetzt trotz Corona unternehmen kann

Fernsehen könnte am ersten Juni-Wochenende zum beliebtesten Hobby in Bayern werden, denn das Wetter dürfte schlecht sein und Kinos sind wegen des Coronavirus noch nicht wieder geöffnet.

Am Wochenende droht in Bayern schlechtes Wetter. TV, Sport oder Kultur: Diese Freizeitaktivitäten bieten sich an den grauen Tagen trotz Corona an.

Von Tom Trilges

Nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie sind in Bayern endlich wieder viele Freizeitaktivitäten erlaubt. Dieses Wochenende funkt allerdings das Wetter dazwischen: Es soll viel Regen und frische Temperaturen geben. Was kann man dennoch unternehmen und was geht trotz der Lockerungen der Staatsregierung noch nicht? Ein Überblick.

Kino, Theater und TV

Kinos und Theater in Bayern bleiben noch bis zum 15. Juni geschlossen. Damit fällt eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten bei schlechtem Wetter weg. Dafür laufen einige Filme im TV, die einen unterhaltsamen Fernsehabend daheim möglich machen. Vier Optionen, die ganz verschiedene Geschmäcker abdecken dürften, sind folgende:

Transformers 3, Action, Freitag, 20.15 Uhr, Prosieben

3, Action, Freitag, 20.15 Uhr, Self/Less - Der Fremde in mir, Thriller, Samstag, 20.15 Uhr, Vox

Trennung mit Hindernissen, Liebeskomödie, Samstag, 20.15, RTL II

Tatort: Lass den Mond am Himmel stehen, Krimi, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Autokino in der Region: Das Augsburger Liliom bietet in Gersthofen derzeit tägliche Vorstellungen. Bild: Marcus Merk

Ganz ohne Kino muss es allerdings derzeit dann doch nicht sein: Autokinos sind gerade wieder im Trend. In Gersthofen beispielsweise finden täglich um 21 Uhr Vorstellungen statt.

Sport

Wenn es trist und grau ist, bietet sich auch ein Workout an. Das muss am Wochenende aber noch daheim stattfinden: Erst am Montag öffnen die Fitnessstudios in Bayern wieder. Gleiches gilt für Kletter- und Boulderhallen.

Liegestütze sind ein guter Weg, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Das geht auch in Zeiten, in denen Fitnesstudios wegen Corona geschlossen sind und es draußen regnet. Bild: Christin Klose, dpa

Wer gerne an der frischen Luft Sport treibt, kann eine Regenpause abpassen und beispielsweise joggen gehen. Die größten Chancen darauf bestehen am Samstag.

Kochen und backen

Eine weitere Alternative gegen aufkommenden Lagerkoller am Wochenende: kochen oder backen. Zwar ist es seit Mai ja auch wieder möglich, Restaurants oder Cafés zu besuchen. Wer aber schon länger mal ein neues Rezept ausprobieren oder die Familie zum Kosten einladen wollte, hat nun die perfekte Gelegenheit.

Kultur

Regenzeit kann auch Zeit für Kultur bedeuten: So sind die meisten bayerischen Schlösser seit Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni wieder zu besichtigen. Schloss Neuschwanstein zählt seit dieser Woche auch zu den Sehenswürdigkeiten, die wieder geöffnet haben.

Die zahlreichen Museen in Bayern sind wieder in Betrieb und sicher ebenfalls ein beliebtes Ziel am ersten Juni-Wochenende.

Haushalt

Klingt erstmal wenig verlockend, aber womöglich freuen Sie sich bei besserem Wetter, dass Sie sie schon erledigt haben: größere Projekte im Haushalt. Ein Regal aufbauen, den großen Hausputz mit allem drum und dran angehen oder auch die Wände streichen. Wenn nicht jetzt, wo der Sommer noch auf sich warten lässt, wann dann?!

