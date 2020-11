vor 6 Min.

Söder will Skilifte in den Weihnachtsferien nicht öffnen

Geschlossene Skilifte und strengere Regeln für Hotspots: In seiner Pressekonferenz am Donnerstag teilte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit, welche Corona-Regeln in Bayern gelten sollen.

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer und die Kanzlerin haben sich schon am Mittwochabend auf einheitliche Corona-Regeln für Deutschland geeinigt. Die lassen den einzelnen Bundesländern jedoch Spielraum - etwa dann wenn die Zahl der Corona-Infizierten besonders niedrig - unter 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - oder besonders hoch - über 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - liegt. Auf diese Ankündigung hat nun der bayerische Ministerpräsident Markus Söder reagiert. In einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag verkündete er die Corona-Regeln, die im Dezember in Bayern gelten sollen. Das sind die wichtigsten Punkte:

In Kreisen und Städten mit einem Inzidenzwert von 200 oder mehr sollen strengere Regeln gelten

Bayern hat momentan einen Kreis, der einen Inzidenzwert von mehr als 300 hat: Passau. Dazu kommen 27 Kreise und Städte, in denen der Inzidenzwert 200 überschreitet - Augsburg ist mit dabei. In diesen Gebieten soll es nun strengere Regeln geben.

So gilt etwa eine Maskenpflicht auf Parkplätzen von Geschäften, ein Verbot Alkohol auszuschenken, der Unterricht an Fahr-, Musik- und Volkshochschulen darf nur noch digital stattfinden. Und auch Schulen müssen ab der 8.Klasse auf Wechselunterricht umstellen. Dazu machte Markus Söder klar: Wenn der Inzidenzwert noch weiter wächst, können die Kreise und Städte auch strenge Ausgangsbeschränkungen verhängen.

Skilifte und Skibahnen sollen geschlossen bleiben

Es hatte zwar heftige Proeste aus den Tourismusgebieten gegeben, aber der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bleibt dabei: Skilifte und -bahnen sollen bis Ende Dezember geschlossen bleiben. "Die Naturbegegnung über das Skiwandern oder Langlaufen ist immer noch möglich", sagte Söder. Lifte sollen zum Skifahren allerdings nicht geöffnet werden.

Dazu kommt noch eine andere Einschränkung: Bayerische Touristen, die überlegen, zum Skifahren nach Österreich zu reisen, müssen danach in Quarantäne gehen. Das machte Söder auf der Pressekonferenz am Donnerstag deutlich. "Wer nach Österreich in den Urlaub fahren möchte, muss danach zehn Tage in Quarantäne und bekommt keinen Verdienstausfall. Das gilt auch für Tagesausflüge", sagte Söder.

Einzig, wenn in einem Landkreis der Inzidenzwert unter 50 fällt, können die Maßnahmen gelockert werden. Dann wäre es auch wieder möglich Gastronomiebetriebe, Bahnen und Lifte zu öffnen. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte: Er hoffe, dass spätestens ab Januar der Skitourismus dann wieder möglich sei. "Hoffentlich können wir zum Jahreswechsel auf Grün schalten", so Aiwanger.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Hier können Sie die ganze Pressekonferenz von Markus Söder noch einmal nachgucken.

