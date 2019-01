vor 31 Min.

Zugausfälle, Dauerfrost, Unfälle: Winter sorgt weiter für Chaos Bayern

Frost, Sturmböen und heftiger Schneefall halten weite Teile Bayerns in Atem. In der Region kam es zu zahlreichen Unfällen und Staus. Außerdem fallen Züge aus.

Nach dem starken Wintereinbruch am vergangenen Wochenende schneit es seit Dienstag wieder zum Teil kräftig in Südbayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis Freitag an den Alpen vor unwetterartigen Schneefällen mit starken Verwehungen und der Gefahr von abbrechenden Bäumen. "Eine solche Lage kommt sicher nicht jeden Winter vor", sagte ein DWD-Fachmann. Grund für die enormen Schneemengen ist das Tief "Benjamin", das von Dänemark nach Polen zieht und die Wetterlage in Deutschland nachhaltig beeinflusst.

Auch am Donnerstag fällt an mehreren Schulen der Unterricht aus (hier eine Übersicht). Durch den Schnee brauchen außerdem Autofahrer und Bahnreisende viel Geduld.

Schnee und Eis: Das ist die Verkehrslage in Schwaben

Die Polizeipräsidien Schwaben Nord und Schwaben Süd-West melden für die gesamte Region zahlreiche wetterbedingte Unfälle mit einigen Leichtverletzten. Am Mittwoch gab es mehrere Sperrungen in der Region.

Auf der A8 in Richtung München war von 5.30 Uhr bis kurz vor 9 Uhr ab Friedberg nach einem Unfall kein Durchkommen mehr. Dort stand ein Transporter mit zwei Autos auf dem Anhänger quer über alle Fahrbahnen. Nach Angaben der Autobahnpolizei Gersthofen schafften es nachfolgende Lastwagen bei der Witterung nicht mehr, den Berg hinaufzufahren. Auswirkungen gab es auch auf die B12, die B2 und die B300.

Mehr als zwei Stunden lang war die A8 in Richtung München nach einem Unfall blockiert. Bild: Wenzel

In Richtung Stuttgart war auf der A8 auf Höhe der Ausfahrt Zusmarshausen die rechte Spur im Berufsverkehr blockiert. Dort standen nach Angaben der Autobahnpolizei mehrere Lastwagen quer. Auch auf der A96 in Richtung München sorgte ein Unfall für größere Behinderungen.

Mittlerweile sind die Sperrungen alle aufgehoben, sodass es keine größeren Behinderungen mehr gibt. Durch die winterlichen Straßenverhältnisse müssen Autofahrer trotzdem mehr Zeit einplanen.

Winter-Wetter in Bayern wirkt sich auch auf die Bahn aus

Durch den Schneefall kommt es auch bei der Deutschen Bahn zu Verspätungen und Ausfällen. Mehrere Strecken sind gesperrt - im Allgäu sind die Strecken im Bereich Kempten - Pfronten - Reutte und Oberstdorf - Immenstadt betroffen. Die Deutsche Bahn informiert hier auf dieser Seite über die aktuelle Lage in ganz Bayern.

Eissporthalle in Bad Wörishofen wegen Einsturzgefahr gesperrt - Schulbusunfall in Franken

Auch für Spaziergänger kann der Wintereinbruch gefährlich werden: Das Forstministerium warnt vor Bäumen, die unter der Last des oftmals nassen Schnees jederzeit umkippen oder abbrechen können. Vor allem im Süden und Südosten Bayerns solle man sich möglichst nicht im Wald aufhalten und unter Bäumen generell vorsichtig sein, hieß es. In den kommenden Tagen steige das Risiko noch einmal gravierend, dass selbst gesunde Bäume die Last nicht mehr tragen könnten. Mit einer Entspannung sei erst zu rechnen, wenn der Schnee von den Ästen abgetaut sei.

In Bad Wörishofen sperrte die Stadt vorübergehend die Eissporthalle wegen Einsturzgefahr. Durch den Schnee auf dem Dach der Halle sei die zugelassene Dachlast deutlich überschritten, berichtete die Stadt im Allgäu. Wegen des starken Windes sei eine Räumung des Daches vorläufig nicht möglich. Mindestens bis Mittwoch sollte die Eishalle daher geschlossen bleiben.

In der Kurstadt blieb außerdem ein Schulbus im Schnee stecken. Mehrere Kinder kamen deswegen am Dienstagnachmittag zu spät vom Unterricht nach Hause. In der gleichen Stadt wurden Polizisten zu Räumhelfern. Die Beamten halfen einer 88-jährigen Frau dabei, ihr Auto von Schneemassen zu befreien. Die Frau schaffte es nicht alleine, weil der Schneeräumer ihr Fahrzeug mit Haufen eingekeilt hatte.

Weniger glimpflich endete ein Schulbusunfall in Herrieden im Kreis Ansbach. Dort wurden zwölf Kinder leicht verletzt. Der Bus mit 70 Schülern zwischen 10 und 15 Jahren geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Bus, in dem keine Passagiere saßen. Der Schulbus kam anschließend von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Nach Angaben der Polizei erlitten viele Insassen Prellungen und kleinere Schnittverletzungen.

Unwetterwarnungen wegen Schneefall: Auch das Allgäu betroffen

Für Landkreise in Alpennähe hat der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen herausgegeben, die bis Freitagmorgen gelten. Er drohen demnach starker Schneefall mit Mengen um die 50 Zentimeter - in Staulagen könnten sogar 90 Zentimeter erreicht werden. Außerdem könne es durch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 Kilometer pro Stunde starke Schneeverwehungen geben.

In Schwaben sind das Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu und der Kreis Lindau von den Unwetterwarnungen betroffen. Ansonsten gelten sie in Bayern auch für diese Landkreise und Städte:

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis und Stadt Rosenheim

Die Lawinengefahr in den Alpen ist hoch. Hier lesen Sie mehr über die aktuelle Lage.

Schnee in Bayern: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Am Donnerstag wird es in ganz Schwaben Dauerfrost geben. Die Tiefstwerte liegen bei minus drei bis minus sechs Grad, an den Alpen sinken die Temperaturen sogar auf minus acht Grad. Auch im Raum Augsburg sei mit größeren Mengen Schnee zu rechnen, sagt Schmidt und erklärt: "Die Luft kommt dann eher aus dem Norden und ist deutlich kälter als die Luftströme aus dem Nordwesten." Erst in der Nacht auf Freitag lässt der Schneefall wieder nach.

Auch am Freitag bleibt es vorerst noch kalt, aber dabei weitestgehend trocken. Bei Temperaturen um die null Grad kann es nur vereinzelt noch zu Schneeschauern kommen. Die Temperaturen schwanken um die null Grad. Glätte entsteht dann vor allem durch überfrierende Nässe.

Zum Wochenende gibt es im schwäbischen Flachland allerdings wieder Tauwetter. Bei deutlich milderen Temperaturen um vier Grad am Samstag und fünf Grad am Sonntag sind in der Region um Augsburg einzelne Schauer zu erwarten. In den höheren Lagen am Alpenrand und im Gebirge ist weiterhin Neuschnee zu erwarten. (zian/ida/dpa)

Themen Folgen