Sanierung des Allacher Tunnels: Darauf müssen sich Pendler einstellen

Plus Schon im Normalbetrieb ist der Allacher Tunnel eine berüchtigte Staufalle. In drei Jahren soll er saniert werden und selbst der Betreiber befürchtet ein Verkehrschaos.

Von Florian Lang

Das kommende Wochenende könnte einen kleinen Vorgeschmack geben, worauf sich Pendler wohl ab 2027 einstellen müssen. Weil der offenporige Flüsterasphalt auf der Strecke das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat und erneuert werden muss, wird die Eschenrieder Spange vom Abend des 19. April bis in die Morgenstunden des 22. April komplett gesperrt. Der Berufsverkehr bleibt zwar verschont, doch ist das Verbindungsstück zwischen A8 und A99 so stark befahren, dass dennoch mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist.

Schon jetzt reicht die Kapazität des Allacher Tunnels bei Weitem nicht aus

Das ist jedoch nichts im Vergleich zu dem, was Pendler erleben werden, wenn 2027 ein paar Kilometer weiter die Sanierungsarbeiten am Allacher Tunnel beginnen sollen. "Der Tunnel Allach ist einer der wichtigsten Verknüpfungsstellen im süddeutschen Straßennetz. Wir verbinden damit Schwaben mit dem Münchner Süden und Osten", erklärt der Sprecher der Autobahn GmbH Südbayern, Josef Seebacher. An einem normalen Werktag nutzen rund 130.000 Fahrzeuge den Tunnel, zu den Stoßzeiten zwängen sich bis zu 10.000 Fahrzeuge pro Stunde durch die beiden Röhren. Schon im Normalbetrieb reicht die Kapazität des Tunnels bei Weitem nicht aus, was Pendler auf der Strecke im täglichen Stau zu spüren bekommen.

