Eschenrieder Spange wird wegen Baustelle komplett gesperrt

Die Eschenrieder Spange wird vom 19. bis zum 22. April komplett gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung des Flüsterasphalts.

Weil der Flüsterasphalt auf der Eschenrieder Spange das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat und zudem einige Schäden aufweist, muss er vollständig ausgetauscht werden. Dafür ist eine Vollsperrung der A99 Eschenrieder Spange in Fahrtrichtung Augsburg von Freitag, 19. April, ab 20 Uhr bis Montag, 22. April, 4 Uhr nötig. Das teilte der Betreiber Autobahn Plus am Montag mit. Auf der A8 muss in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, jeweils zwischen 20 Uhr und 8 Uhr, im Bereich Autobahndreieck Eschenried aufgrund der Baustelle zusätzlich auf rund 800 Metern die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Augsburg gesperrt werden.

Berufsverkehr soll von Sperrung der Eschenrieder Spange verschont bleiben

Die Umleitung erfolgt über die Bundesautobahn A8 Richtung Autobahnkreuz München West, dort sollen Fahrerinnen und Fahrer der Beschilderung Richtung Stuttgart folgen. Für den Verkehr aus Richtung A9/Flughafen München kommend, ist zusätzlich die Umleitungsempfehlung über die B471 ab der Anschlussstelle Karlsfeld in Richtung A8 Stuttgart beschildert. Die Asphaltarbeiten können technisch bedingt nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden, bei Regen müssen die Arbeiten verschoben werden. Weil man Rücksicht auf den Feiertags- und Ferienverkehr nehmen will, würden die Arbeiten in diesem Fall laut Betreiber vermutlich erst im Juni stattfinden und neu angekündigt werden. (AZ)