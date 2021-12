Mutmaßlicher Messerstecher vom Münchner Hauptbahnhof gefasst

Am Sonntagabend hat es am Münchner Hauptbahnhof eine Messerattacke gegeben. Die Polizei fahndete nach dem Täter - und hat nun einen Verdächtigen gefasst.

Nach einer Messerattacke am Münchner Hauptbahnhof hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer gefasst. Wie die Bundespolizei mitteilte, nahmen Spezialkräfte den 21-Jährigen am Montag fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann am Sonntag in einem Zug am Bahnhof im Streit auf einen 22-Jährigen einstach und ihn so schwer verletzte, dass er operiert werden musste. Das Opfer war nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr

Angriff mit Messer nach Streit am Münchner Hauptbahnhof

Die beiden Männer sollen sich nach Angaben der Polizei bereits am Bahngleis gestritten haben. Als sie am Sonntagabend dann im Zug erneut aufeinandertrafen, kam es zu dem Angriff. Der verletzte Mann wurde noch in der Nacht operiert. Da der Angreifer fliehen konnte, sperrte die Polizei die Gleise zeitweise komplett, so dass der Bahnverkehr stillgelegt war. Die Staatsanwaltschaft München I hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (dpa/lby)