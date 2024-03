Warum über den Bahnausbau Ulm-Augsburg so viel gestritten wird

Die Deutsche Bahn will eine neue ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm bauen. Viele Betroffene wehren sich dagegen. Unser neuer Recherche-Podcast schaut sich den Konflikt genauer an.

Weniger Verspätungen, mehr Klimaschutz: Das verspricht die Deutsche Bahn und will deshalb eine neue ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm bauen. Aber dagegen regt sich Widerstand. Reporter Stefan Foag geht in unserem neuen Recherche-Podcast dem Konflikt nach.

Er spricht mit Menschen, die um ihre Häuser fürchten. Schaut sich an, wie die Bahn versucht, ihre Gegnerinnen und Gegnern einzubinden. Trifft Experten, die das Projekt kritisieren. Foag will herausfinden, wer in welchem Punkt recht hat, wie am Ende die Entscheidung getroffen wird. Und was das bedeutet für die Menschen, die betroffene Region und das Versprechen der Verkehrswende.

Podcast "Weichenstellung" Folge 1: Der Bahnausbau und die betroffenen Menschen

Die neue Strecke Ulm-Augsburg ist der Bahn zufolge wichtig für den Zugverkehr in ganz Europa. In den angrenzenden Dörfern lösen die Pläne aber Angst aus. Vier Strecken-Varianten stehen zur Diskussion, jede einzelne wirkt sich direkt auf das Leben von Menschen aus. Eine Jägerin fürchtet um ihren Wald, ein KFZ-Meister um seine Autowerkstatt und eine Mieterin sogar um ihr Zuhause. Die erste Folge zeigt, was die Pläne für Betroffene bedeuten.

Podcast "Weichenstellung" Folge 2: Demokratie und Bauprojekte

Immer weniger Menschen vertrauen der Demokratie, viele fühlen sich übergangen. Langwierige Bauprojekte frustrieren Bürgerinnen und Bürger und niemand will eine Bahntrasse vor seiner Tür – aber irgendwer muss Opfer bringen. In den Orten zwischen Augsburg und Ulm haben sich viele Bürgerinitiativen gegründet. Die Bahn versucht, sie einzubeziehen. Wie wird entschieden, wohin die ICE-Strecke kommt? Darum geht es in der zweiten Folge.

Podcast "Weichenstellung" Folge 3: Wie wichtig ist Ulm-Augsburg für die Verkehrswende?

Die Pläne sind völlig überzogen, das Bahnprojekt Ulm-Augsburg sollte nicht umgesetzt werden. Davon ist zumindest ein prominenter Verkehrsexperte in der Region überzeugt. Hat er recht? Und welche Bedeutung hat die neue ICE-Strecke für die Klimaschutzziele der Bundesregierung? Darum geht es in der dritten und letzten Folge.

