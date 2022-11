So viel kosten Benzin und Diesel aktuell in Augsburg

Der Deutsche wird sich sowieso von vorne bis hinten betrogen, bestohlen, abgezockt.



Das fängt bei den Kraftstoff Preisen an. In so ziemlich jedem EU Mitgliedstaat ist der Preis wesentlich billiger. Nur hier nicht, weil die Konzerne ungeniert unmoralisch handeln, der Gesetzgeber nur zuschaut.



Auch bei der Rente ist es das gleiche Trauerspiel. Der Deutsche arbeitet länger, zahlt mehr ein und bekommt als Rentner dann weniger als andere ausbezahlt.



Weiter geht es bei diversen in der BRD hergestellten Produkten, vom PKW bis zu Arzneimitteln. In Deutschland wesentlich teurer als im Ausland, obwohl dorthin auch zusätzliche Transport Kosten anfallen.



Auch hier schaut der Gesetzgeber zu. Der Finanzminister reibt sich die Hände, da der Staat bei überteuerten Preisen schon allein durch die Mehrwertsteuer Mehreinnahmen generiert, die man woanders an dem Steuerzahler vorbei aus dem Fenster wirft.

