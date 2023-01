Silvester

Wie erlebten Einsatzkräfte die Silvesternacht in Bayern?

Plus In Berlin sind in der Silvesternacht 33 Polizeikräfte und Feuerwehrleute verletzt worden. Auch in der Region gab es einen Angriff auf die Feuerwehr.

Von Christina Heller-Beschnitt

Ruhig war die Silvesternacht auch in der Region nicht. Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste rückten zu vielen Einsätzen aus. Es brannten Hecken, Müllcontainer und Balkons. Menschen verletzten sich beim Anzünden von Böllern. In Klosterlechfeld im Kreis Augsburg stritten zwei Nachbarn wegen des Feuerwerks so sehr, dass sie sich am Ende gar mit Steinen bewarfen. Aber verglichen mit dem, was in anderen Städten in Deutschland passiert ist, war die Lage für die Einsatzkräfte eher entspannt – bis auf einen Zwischenfall in Augsburg.

