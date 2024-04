Der Blitzermarathon 2024 steht bald an. Hier finden Sie wichtige Informationen zu der Aktion und eine Liste aller Messstellen in Oberbayern.

Europaweit steht am 19. April 2024 der alljährliche "Speedmarathon" an, der von dem europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" koordiniert wird. Dieser Tag markiert den Start des 11. Bayerischen Blitzmarathons, der im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms "Bayern mobil – sicher ans Ziel" bis zum Samstag, den 20. April, um 6 Uhr morgens andauert. Über 2.000 Polizeibeamte sowie Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung werden bayernweit an rund 1.500 potenziellen Messstellen eingesetzt, um die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überwachen. Wo im Regierungsbezirk Oberbayern in diesem Zeitraum geblitzt wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

Blitzmarathon in Oberbayern 2024: Warum wird so viel geblitzt?

Der 24-Stunden-Blitzmarathon 2024 zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Gefahren zu hoher Geschwindigkeit zu schärfen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann betonte im Rahmen einer Mitteilung des Innenministeriums die Bedeutung der Aktion: "Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Im letzten Jahr sind 125 Menschen auf Bayerns Straßen bei solchen Unfällen ums Leben gekommen. Diese tragischen Unfälle hätten vermieden werden können. Unser Blitzmarathon soll daher ein dringender Weckruf sein, sich strikt an die Tempolimits zu halten. Es geht uns nicht primär darum, Bußgelder zu kassieren."

Beim vergangenen Blitzmarathon im April 2023 wurden trotz der Veröffentlichung der Messstellen im Voraus insgesamt 8690 Geschwindigkeitsübertretungen in Bayern festgestellt. Der traurige Spitzenwert wurde bei einem Autofahrer erreicht, der auf einer Staatsstraße bei Freising mit 155 Stundenkilometer statt der erlaubten 60 Stundenkilometer geblitzt wurde.

Blitzmarathon 2024 in Oberbayern: Hier stehen die Blitzer - alle Standorte in der Übersicht

Wie auch im Vorjahr wurden die Blitzer-Standorte vom Bayerischen Innenministerium im Vorfeld bekanntgegeben. Wir haben wie im vergangenen Jahr eine komplette Liste für Sie zusammengestellt, mit der Sie herausfinden können, auf welchen Straßen in Oberbayern, an denen am 19. und 20. April geblitzt wird.

Übrigens: Für Geschwindigkeitsüberschreitungen kann es teilweise heftige Strafen setzen. Wer mehr als 20 Stundenkilometer über der Begrenzung liegt, muss bereits mit einem Punkt in Flensburg rechnen.