Blitzmarathon 2023: Alle Blitzer in Schwaben auf einen Blick

Am 21. April 2023 findet in Bayern wieder ein Blitzmarathon statt. Hier finden Sie alle Standorte von Messstellen in der Region Schwaben auf einer Karte.

Nicht nur zur Kontrolle, sondern vor allem zur Verkehrssicherheit: Am Freitag, 21. April 2023, wird wieder verstärkt geblitzt. Im Rahmen des Blitzmarathons 2023 sind an verschiedenen Stellen in Deutschland und Bayern 24 Stunden lang Polizeikräfte stationiert und Messstellen aufgebaut. Das Ziel: Die Geschwindigkeit überwachen, für das Tempolimit sensibilisieren.

Start der alljährlichen Aktion, die 2023 zum zehnten Mal stattfindet, ist Freitagmorgen um 6 Uhr. Ende ist am Samstag, 22. April, um 6 Uhr. Auch, wenn das Tempo auf dem Tacho stimmt – zu wissen, wo die Messstellen sind, schadet nicht. Hier finden Sie einen Überblick über die Standorte aller Blitzer in Bayern.

Blitzmarathon 2023: Karte mit allen Blitzern in Schwaben und der Region

Rund 1800 Messstellen wird es am 21. April im Freistaat geben. Etwa 2000 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz. "Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten! Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern", sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des Blitzmarathons. "Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken", erklärte er außerdem.

Wo im Regierungsbezirk Schwaben kontrolliert wird, sehen Sie auf dieser Karte:

Hier finden Sie außerdem einen gesonderten Überblick über die Messstellen in den einzelnen Landkreisen in unserer Region:

Blitzermarathon 2023 in Bayern: Überblick über alle Messstellen in den Regierungsbezirken

Hier finden sie einen Überblick über die Standorte aller Messstellen der einzelnen Regierungsbezirke in Bayern:

Oberbayern und München

Niederbayern

Oberpfalz

Unterfranken

Mittelfranken und Nürnberg

Oberfranken

So lief der Blitzmarathon 2022

Der Blitzmarathon vergangenes Jahr fand am 24. März 2022 statt. Insgesamt 9756 Geschwindigkeitsüberschreiterinnen und -überschreiter wurden dabei erwischt. Das waren rund 2700 mehr als noch 2021. Den Tempolimit-Rekord stellt 2022 ein Autofahrer in Oberbayern auf: Bei Unterhaching wurde er mit 190 Stundenkilometern anstelle der erlaubten 80 Stundenkilometer gemessen. Das bedeutete eine Geldstrafe von 1400 Euro, zwei Punkte in Flensburg plus drei Monate Fahrverbot.