"Ampel verursacht Krise": Aiwanger poltert über Regierung – Impfzentren schließen

Hubert Aiwanger kritisiert die Energiepolitik auf Bundesebene. Der Start des 49-Euro-Tickets verschiebt sich wohl. Die Impfzentren schließen zum Jahresende.

Am Hamburger Hafen möchte sich die chinesische Firma Cosco möglicherweise an einem Containerterminal beteiligen. Das sehen der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Frei Wähler) und Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann ( CSU) kritisch. "Infrastruktur ist die Lebensader der Wirtschaft und es ist Aufgabe des Staates diese aufrecht zu erhalten, besonders im sensiblen Bereich," sagt Herrmann in einer Pressekonferenz am Dienstagmittag.

Digitale Infrastruktur soll in den Händen des eigenen Staates bleiben

Laut Staatskanzleiminister dürfte kritische Infrastruktur nicht in die Hände von ausländischen Investoren geraten, denn sie sei "das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft". Darunter fallen für ihn unter anderem Flughäfen, Binnenhäfen, die Münchner und die Nürnberger Messe. Auch die digitale Infrastruktur müsse in den Händen des eigenen Staates bleiben.

Das bestätigt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: Die Ampel-Regierung müsse den Fokus darauf legen, mehr in Infrastruktur zu investieren. Zudem kritisiert er die Energiepolitik des Bundes und poltert: "Die Ampel verursacht Krise". Die Gasspeicher seien zwar gut gefüllt, der Rückgang im Verbrauch hänge auch mit einem Rückgang der Produktion in der Industrie zusammen.

49-Euro-Ticket wohl nicht ab Januar in Bayern

Auch über das Thema Mobilität sprach das bayerische Kabinett am Dienstag. Hoffnungen auf einen baldigen Start des 49-Euro-Tickets im Freistaat trübte Verkehrsminister Christian Bernreiter: "Einen Start am 1. Januar halte ich für ausgeschlossen." Zu unklar sei die Finanzierung vom Bund. Kommunen müssten beim Ausbau des öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) noch stärker unterstützt werden, forderte er. "Es hilft kein billiges Ticket, wenn wir danach nichts mehr haben, womit man fahren könnte."

Der Ausbau einer besseren Ladesäulen-Infrastruktur mit Wasserstoff bis 2025, sowie die Föderung von Klima-Bussen mit alternativen Antrieben seien ebenfalls wichtige Punkte beim Ausbau der Mobilität.

Holetschek: Corona-Impfzentren laufen zum Jahresende aus

Die Corona-Lage ist laut Gesundheitsminister Holetschek im Moment stabil und rückläufig. Daher werde die bestehende Corona-Verordnung bis zum 9. Dezember verlängert. Die bayerischen Corona-Impfzentren laufen wegen der mangelnden Nachfrage bis zum Jahresende aus. Man könne sich danach weiterhin beim Hausarzt immunisieren lassen.

Holetschek warnt aber vor der prekäre Lage an den Krankenhäusern: Durch Personalausfälle und die steigenden Energiekosten sei deren Lage kritisch. "Lauterbach muss den Überlebensknopf drücken für Krankenhäuser und die medizinische Versorgung", warnt der bayerische Gesundheitsminister.