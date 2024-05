Warnung vor heftigem Regen: Wo drohen heute Gewitter in Bayern?

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag wieder vor Gewittern in Bayern. Auch am Wochenende sind immer wieder Unwetter möglich.

Nach einem sommerlichen Wochenende in Bayern hat die neue Woche teilweise ungemütlich begonnen. Am Montag zogen Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über den Freistaat. Nachdem der Dienstag größtenteils sonnig und der Mittwoch meist trocken war, ziehen am Donnerstag wieder Gewitter auf.

Gewitter heute in Bayern mit Regen, Hagel und Sturm

Vor allem in der zweiten Tageshälfte erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermehrt Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Windböen mit 60 km/h und Hagel. Der Schwerpunkt liegt dabei voraussichtlich im westlichen Franken, in Schwaben und in Oberbayern. Lokal sind auch Unwetter mit Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter und Hagel mit zwei Zentimeter großen Hagelkörnern möglich. Für diese Landkreise hat der DWD eine "Vorabinformation Unwetter vor heftigem/ergiebigen Regen" von Donnerstagabend um 20 Uhr bis Freitag um 10 Uhr veröffentlicht:

Dillingen an der Donau

an der Neu-Ulm

Günzburg

Augsburg

Unterallgäu

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Am Vormittag wechseln sich in Bayern noch Sonne und Wolken ab. Zunächst regnet es nur gebietsweise. Ab Mittag werden dann vermehrt Schauer und Gewitter erwartet. Die Temperatur steigt im Allgäu auf 18 Grad und an der unteren Donau auf 24 Grad.

Auch in der Nacht zum Freitag kann es weiter regnen und gewittern. Das ändert sich auch tagsüber nicht. Es bleibt stark bewölkt oder bedeckt und vor allem in der Südhälfte fällt kräftiger Regen. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 15 und 20 Grad.

Wetter am Wochenende in Bayern: Erst Sonne, dann wieder Gewitter

Nördlich der Donau erwartet der DWD auch am Samstag eine starke Bewölkung und gebietsweise Regen. Im Süden scheint hingegen längere Zeit die Sonne. Dort herrscht ein geringes, an den Alpen ein erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Temperatur steigt auf maximal 16 bis 22 Grad.

Am Sonntag wechseln sich in Bayern Sonne und Wolken ab. Teilweise sind aber auch kräftige Regenschauer oder Gewitter möglich. Dabei liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad.