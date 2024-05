Augsburg

Saisonstart in Augsburg: Was die ersten Badegäste ins Freibad treibt

Irmgard Gassner (links) und Sonja Schilling zählten am Samstag zu den ersten Badegästen im Familienbad am Plärrer. Die Freibad-Saison in Augsburg hat begonnen.

Plus Am Samstag hat mit dem Familienbad am Plärrer die Freibadsaison in Augsburg eröffnet. Der Aufwand hinter dem Neustart war groß, die Badegäste legen direkt los.

Von Fridtjof Atterdal

Nach dem Schwimmtraining gibt es bei Irmgard Gaßner und Sonja Schilling erst einmal ein Glas Sekt. Das hat Tradition, erzählen die beiden Rentnerinnen, die als erste Schwimmerinnen an diesem Tag das Familienbad am Plärrer besuchen. "Zum Saisonstart und zum Saisonende gibt es Sekt – sonst trinken wir Kaffee", betonen die Sportlerinnen. Am Samstag hat nach der Winterpause als erstes Freibad in Augsburg das Familienbad eröffnet. Bei sonnigem Wetter, aber noch kühlen Temperaturen sind es vor allem ambitionierte Schwimmerinnen und Schwimmer, die das Freibad bereits am Vormittag besuchen.

Eine kleine Schlange bildete sich am Samstag zum Start der Freibad-Saison im Augsburger Familienbad am Plärrer. Foto: Michael Hochgemuth

Im Schatten hat es noch kühle 13 Grad, als das Personal um 11 Uhr die Pforten des Freibads freigibt. Draußen warten bereits zehn Gäste – fast alle mit "kleinem Gepäck" aus Handtuch und Schwimmsachen. Familien mit Liegedecken und Kindern sind um diese Uhrzeit noch nicht zu sehen. Fast alle Schwimmerinnen und Schwimmer, die jetzt warten, erneuern erst einmal ihre Saisonkarte, mit der sie den Rest des Sommers nicht mehr an der Kasse anstehen müssen. Einige nehmen auch die Schlüssel für ihre Mietkabine in Empfang. Für 80 Euro pro Saison gehört ihnen eine der kleinen Kabinen an der Stirnseite des Sportbeckens ganz allein.

