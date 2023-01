Erste gehörlose Politikerin könnte in den bayerischen Landtag einziehen

Die Grünen in Schwaben küren ihr Spitzenteam für die Landtagswahl. Die gehörlose Julia Probst steht auf einem aussichtsreichen Platz. Das sind die Kandidaten.

Die Grünen wollen in Bayern regieren. Daran lassen die schwäbischen Delegierten keinen Zweifel. Am Samstag kürten sie Eva Lettenbauer – sie kandidiert im Kreis Donau-Ries – und Max Deisenhofer – Kandidat im Wahlkreis Augsburg-Land-Süd – zu ihrem Top-Duo für die Landtagswahl. Mit Julia Probst könnte über die grüne Liste erstmals eine gehörlose Politikerin in den Landtag einziehen.

Eva Lettenbauer und Max Deisenhofer: Das ist das Top-Duo der Grünen

Lettenbauer, 30, mittlerweile Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, kündigte in ihrer Rede an, für eine Aufwertung sozialer Berufe und saubere, sichere Energie aus Schwaben eintreten zu wollen.

Deisenhofer, 35, im Landtag bereits Sport-, Digital- und Bildungsexperte, sagte nach seiner Wahl auf Platz zwei unserer Redaktion: „Wir haben eine gute und quotierte Mischung aus Stadt und Land, Jung und Alt hinbekommen – von Nordschwaben bis ins Allgäu.“

Grüne wollen erstes schwäbisches Direktmandat

Ziel sei es, „das Ergebnis von sechs Abgeordneten aus Schwaben bei der Landtagswahl 2018 noch einmal zu verbessern“. Auf Platz drei der schwäbischen Liste steht die Augsburger Abgeordnete Stephanie Schuhknecht, die Anspruch auf das erste grüne Direktmandat in Schwaben erhob, Platz vier nimmt Cemal Bozoglu, ebenfalls aus Augsburg, ein.

Auf Platz fünf steht Julia Probst, 41. Die Stadträtin aus Weißenhorn möchte als erste gehörlose Abgeordnete bei der Inklusion „anderen den Weg ebnen“. Spitzenkandidaten für den Bezirkstag sind Heidi Terpoorten (Wahlkreis Augsburg-Land) und Albert Riedelsheimer (Donau-Ries).

