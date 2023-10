CSU und Freie Wähler: Den ersten Krach gibt's gleich nach der Wahl

Also, wenn die Partei von FJS, Max Streibl oder Edmund Stoiber anderen etwas von mehr Ton und Stil erzählt, kommt man aus dem Erstaunen schwer raus.

Wenn ein Söder, dessen Meinung bis zur nächsten Umfrage gilt, dem selbsternannten „Chef von Team Vorsicht“, etwas von „ Aber Achtung, seriös“ schwadroniert, fühlt man sich im falschen Film.

Wer in Berlin gerade auf der Oppositionsbank inhaltlich austrocknet, einen Andi Scheuer oder Alexander Dobrind dort als Spitzenpersonal aufbietet, der glaubt nicht im Ernst, dass er dort noch etwas zu sagen hat.



Es geht auch nicht um Ton, Stil und Seriösität. Es geht um die 5%-Hürde im Bundestagswahlkampf. An der droht die CSU, „dank“ der konservativen Mitbewerber in Bayern, zu scheitern. Sie wird dann über die Direktmandate noch immer nach Berlin ziehen, aber der Nimbus wäre endgültig dahin.



Auch spannend zu erleben, dass es der CSU mal wieder nicht im Inhalte geht. Es geht Söder nicht darum, was für die Menschen am besten ist. Es geht um den in Erding ausgepfiffenen Söder und seinen Narzissmus. Es geht um seine Option, doch noch mal Bundeskanzlerkandidat zu werden. Das geht mit der Merkel-CDU am Besten, wenn man ein Bündnis mit den Grünen anführt. Und diese Möglichkeit testet Söder nun aus.



Man sollte ihn daran erinnern - seriös ist, wenn man nach der Wahl das tut, was man vor der Wahl zusagt. Wer vor der Wahl erklärt: „Die Grünen sind kein Partner in Bayern.“ und nach der Wahl mögliche Koalitionen mit denen auslotet, der ist mehr als unseriös. Das wird die Grünen-Freundliche Presse so natürlich nicht spiegeln, aber der Wähler wirsches sich sehr wohl merken.

Antworten Melden