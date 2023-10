Landtagswahl 2023

vor 47 Min.

Möglicher neuer CSU-Fraktionschef: Wer ist Klaus Holetschek?

Plus Kaum ein Amt ist mit einer so großen Machtfülle ausgestattet wie das des Fraktionschefs. Es könnte an den Schwaben und bisherigen Gesundheitsminister Holetschek gehen.

Von Uli Bachmeier

Die Chancen stehen gut, dass an diesem Dienstag erneut ein schwäbischer Politiker zum Vorsitzenden der CSU-Fraktion im Landtag gewählt wird. Der bisherige Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( Memmingen) ist, wie es in München heißt, der Wunschkandidat von Ministerpräsident Markus Söder. Er soll Thomas Kreuzer ( Kempten) nachfolgen, der das Amt die vergangenen zehn Jahre ausgeübt hatte und jetzt zur Landtagswahl nicht mehr angetreten war.

Neuer CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek? Das macht ein Fraktionschef

Es ist die erste und vielleicht sogar spannendste Personalentscheidung, die in der CSU nach der Wahl ansteht. Kaum ein Amt unterhalb des Ministerpräsidenten ist – zumindest in der Theorie – mit einer derart großen Machtfülle ausgestattet, wie das Amt des Fraktionsvorsitzenden der größten Regierungsfraktion. Der Chef der CSU-Abgeordneten ist, anders als die Minister und Staatssekretäre, nicht in die Kabinettsdisziplin eingebunden. Er kann sich, wenn er es für nötig hält, gegen Kabinettsbeschlüsse stellen und im Ernstfall auch mal dem Ministerpräsidenten widersprechen. Er kann sich in jedes Fachressort einmischen, kann die Arbeit der Ministerien kontrollieren und hat bei allen Gesetzesvorhaben ein gewichtiges Wort mitzureden. Er organisiert die Arbeit der CSU-Abgeordneten, ist Herr über die Tagesordnung der Fraktionssitzungen und in jeder Hinsicht frei, eigene politische Akzente zu setzen. Wie gesagt – zumindest in der Theorie.

